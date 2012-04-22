flyman написав:непонятно шо в шапці писати, і не зрозуміло із кодами, але ніби тепер ясно
не знаю даже, чем еще могу помочь, если бы фонд перечислил на мои реквизиты то оставил бы в скане свои, а не затирал их, а так Вам самим придется чуток поработать и вписать в своей заяве реквизиты своего банка получателя
stuermer01 написав:Еще в реквизитах МФО банка надо добавить. Интересно, переведут ли на счет 2620 "Приват-Вклад" в Привате.
МФО это код банка см. скан, п. 3 с реквизитами
код отримувача (вписываете десятизначный ИНН для физиков), а ниже ИНН строка в реквизитах код банку -это и есть МФО банка получателя (вписываете после слов код банка шестизначный код банка), все реквизиты п. 3 из скана и примера заявы с сайта фонда заполняются.
Код банка это "КОД ЕГРПОУ банка", у Привата например: 14360570.
stuermer01 написав:Еще в реквизитах МФО банка надо добавить. Интересно, переведут ли на счет 2620 "Приват-Вклад" в Привате.
МФО это код банка см. скан, п. 3 с реквизитами
код отримувача (вписываете десятизначный ИНН для физиков), а ниже ИНН строка в реквизитах код банку -это и есть МФО банка получателя (вписываете после слов код банка шестизначный код банка), все реквизиты п. 3 из скана и примера заявы с сайта фонда заполняются.
Код банка это "КОД ЕГРПОУ банка", у Привата например: 14360570.
Вот если бы получателем был приват банк и ему должен был бы фонд перечислить деньги на счет в привате, то в строке код отримувача писался бы КОД ЕГРПОУ привата, если бы бы было другое юр лицо и на его счет в привате то его код ЕГРПОУ а не привата, а вот в строке код банку писался бы шестизначный МФО Привата 305299.....но так как получатель с фонда физ лицо, то в строке код отримувача пишется вместо ЕГРПОУ-который присваивается юр лицам пишется ИНН получателя физ лица, а вот в строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Форумчанин задавший вопрос и просивший о примере, как я понимаю физ лицо поэтому пишем его номер ИНН в строке код отримувача, а не ЕГРПОУ банка получателя т.к. не банк в котором открыл получатель счет является получателем денег с фонда, а физ лицо получатель с фонда, а вот в следующей строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Код банку — реквізит банку, який призначається банкам центральним банком. В Україні банкам присвоюється МФО код - набір з 6 цифр.
3xXx написав: МФО это код банка см. скан, п. 3 с реквизитами
код отримувача (вписываете десятизначный ИНН для физиков), а ниже ИНН строка в реквизитах код банку -это и есть МФО банка получателя (вписываете после слов код банка шестизначный код банка), все реквизиты п. 3 из скана и примера заявы с сайта фонда заполняются.
Код банка это "КОД ЕГРПОУ банка", у Привата например: 14360570.
Вот если бы получателем был приват банк и ему должен был бы фонд перечислить деньги на счет в привате, то в строке код отримувача писался бы КОД ЕГРПОУ привата, если бы бы было другое юр лицо и на его счет в привате то его код ЕГРПОУ а не привата, а вот в строке код банку писался бы шестизначный МФО Привата 305299.....но так как получатель с фонда физ лицо, то в строке код отримувача пишется вместо ЕГРПОУ-который присваивается юр лицам пишется ИНН получателя физ лица, а вот в строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Форумчанин задавший вопрос и просивший о примере, как я понимаю физ лицо поэтому пишем его номер ИНН в строке код отримувача, а не ЕГРПОУ банка получателя т.к. не банк в котором открыл получатель счет является получателем денег с фонда, а физ лицо получатель с фонда, а вот в следующей строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Код банку — реквізит банку, який призначається банкам центральним банком. В Україні банкам присвоюється МФО код - набір з 6 цифр.
Хватит писать чушь и вводить людей в заблуждение мфо - это мфо, а не код, в платежках указывается в отдельной графе, а код - егрпоу у юр лиц или инн у физ лиц - указывается совершенно в другой строке. Если отправлять деньги физ лицу в приват, который принимает их на котловой счет и потом распределяет по клиентским счётам, то писать нужно и мфо и егрпоу банка, в соответствующих строках, а личные данные физ лица уже в описании платежа