не знаю даже, чем еще могу помочь, если бы фонд перечислил на мои реквизиты то оставил бы в скане свои, а не затирал их, а так Вам самим придется чуток поработать и вписать в своей заяве реквизиты своего банка получателя
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:35
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
не знаю даже, чем еще могу помочь, если бы фонд перечислил на мои реквизиты то оставил бы в скане свои, а не затирал их, а так Вам самим придется чуток поработать и вписать в своей заяве реквизиты своего банка получателя
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
кто узнавал?будет пересчет по курсу 28.10 валютных депо?
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:12
Додано: Чет 03 січ, 2019 19:07
Код банка это "КОД ЕГРПОУ банка", у Привата например: 14360570.
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:14
Вот если бы получателем был приват банк и ему должен был бы фонд перечислить деньги на счет в привате, то в строке код отримувача писался бы КОД ЕГРПОУ привата, если бы бы было другое юр лицо и на его счет в привате то его код ЕГРПОУ а не привата, а вот в строке код банку писался бы шестизначный МФО Привата 305299.....но так как получатель с фонда физ лицо, то в строке код отримувача пишется вместо ЕГРПОУ-который присваивается юр лицам пишется ИНН получателя физ лица, а вот в строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Форумчанин задавший вопрос и просивший о примере, как я понимаю физ лицо поэтому пишем его номер ИНН в строке код отримувача, а не ЕГРПОУ банка получателя т.к. не банк в котором открыл получатель счет является получателем денег с фонда, а физ лицо получатель с фонда, а вот в следующей строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Код банку — реквізит банку, який призначається банкам центральним банком. В Україні банкам присвоюється МФО код - набір з 6 цифр.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:05
Хватит писать чушь и вводить людей в заблуждение
мфо - это мфо, а не код, в платежках указывается в отдельной графе, а код - егрпоу у юр лиц или инн у физ лиц - указывается совершенно в другой строке.
Если отправлять деньги физ лицу в приват, который принимает их на котловой счет и потом распределяет по клиентским счётам, то писать нужно и мфо и егрпоу банка, в соответствующих строках, а личные данные физ лица уже в описании платежа
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:58
МФО это код банка см. скан, п. 3 с реквизитами
код отримувача (вписываете десятизначный ИНН для физиков), а ниже ИНН строка в реквизитах
код банку -это и есть МФО банка получателя (вписываете после слов код банка шестизначный код банка), все реквизиты п. 3 из скана и примера заявы с сайта фонда заполняются.[/quote]
Код банка это "КОД ЕГРПОУ банка", у Привата например: 14360570.[/quote]
Вот если бы получателем был приват банк и ему должен был бы фонд перечислить деньги на счет в привате, то в строке код отримувача писался бы КОД ЕГРПОУ привата, если бы бы было другое юр лицо и на его счет в привате то его код ЕГРПОУ а не привата, а вот в строке код банку писался бы шестизначный МФО Привата 305299.....но так как получатель с фонда физ лицо, то в строке код отримувача пишется вместо ЕГРПОУ-который присваивается юр лицам пишется ИНН получателя физ лица, а вот в строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Форумчанин задавший вопрос и просивший о примере, как я понимаю физ лицо поэтому пишем его номер ИНН в строке код отримувача, а не ЕГРПОУ банка получателя т.к. не банк в котором открыл получатель счет является получателем денег с фонда, а физ лицо получатель с фонда, а вот в следующей строке код банку пишется МФО банка в котором получатель открыл счет.
Код банку — реквізит банку, який призначається банкам центральним банком. В Україні банкам присвоюється МФО код - набір з 6 цифр.
Хватит писать чушь и вводить людей в заблуждение
мфо - это мфо, а не код, в платежках указывается в отдельной графе, а код - егрпоу у юр лиц или инн у физ лиц - указывается совершенно в другой строке.
Если отправлять деньги физ лицу в приват, который принимает их на котловой счет и потом распределяет по клиентским счётам, то писать нужно и мфо и егрпоу банка, в соответствующих строках, а личные данные физ лица уже в описании платежа[/quote]
у кого тут куча времени для написания кроме чтения , помогайте разным Незнайкам с заполнением реквизитов , так как времени для написания кредиторских требований не резиновое и имеет свойство заканчиваться
могу разрешить проблему с реквизитами на Идею или Ощад - зачисление в обоих случаях идет на 2620 , снятие без комиссии через депозит
никому не верю
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:14
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Покажите, где я написал, что ЕГРПОУ-код юр лица и МФО-код банка пишется в одной строке
Вот принтскрин образца заявы с сайта фонда, см. п.3 заявы реквизиты которые надо заполнить кредитору, покажите где там строка МФО
Код банку (МФО) нажмите ссылку на сайт НБУ
Реквизиты при заполнении с сайта фонда образца заявы кредитора должны заполняться построчно так:
поточний рахунок отримувача № 2620..........
найменування банку отримувача АТ «наименование банка»
код отримувача №ИНН для физиков, а если кредитор юрик то ЕГРПОУ
код банку вписываете МФО банка получателя
У меня в ВТБ потребовали указать прямой номер счета и только текущий, сказали через транзитник (котловой) нельзя писать, а так же нельзя писать 2625-карточный. Если Вам разрешили в заяве ликвидатору ВТБ указать через транзитник.....то у вас может получится потом конфуз если дело дойдет реально до выплат кредиторам ВТБ. Я не стал рисковать и указал как они требуют-текущий в таскоме.
Больше тратить свое время на помощь/пояснение не буду, если есть вопросы и сомнения звоните на гор линию ВТБ 0 (800) 50-77-60 и выясняйте порядок заполнения и в какой строке из образца с сайта фонда пишется МФО (спросите если кто сомневается, код банка и МФО одно и тоже или нет и в какой строке реквизитов кредитора образца пишется МФО), а так же звоните и выясняйте если кто сомневается-можно через транзитник указывать или надо только на текущий 2620.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:54
мені дружна сказала що пишуть в них бухгалтерії так,
- 2620 ххххх МФО ууууу
...
- ІПН
- ЕДРПОУ код
п.с.
в мене питання було, що писати в шапці.
сьогодні вислав 1 рекомендованим листом з описом 2 заяви
п.п.с.
в Ідеї, Ощаді нормальні 2620
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 05 січ, 2019 09:34
Нахожусь за границей. Со мной есть SIP номер Интертелекома (он указан в качестве дополнительного финансового в ПриватБанке). Кто знает - можно ли заказать обратный звонок и дистанционного решить вопрос по выплате на мою карту Приват? Куда звонить?
|