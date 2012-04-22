Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:58

МФО этосм. скан, п. 3 с реквизитами(вписываете десятизначный ИНН для физиков), а ниже ИНН строка в реквизитах-это и есть МФО банка получателя (вписываете после слов код банка шестизначный код банка), все реквизиты п. 3 из скана и примера заявы с сайта фонда заполняются.[/quote]Код банка это "КОД ЕГРПОУ банка", у Привата например: 14360570.[/quote]Вот если бы получателем был приват банк и ему должен был бы фонд перечислить деньги на счет в привате, то в строкеписался бы КОД ЕГРПОУ привата, если бы бы было другое юр лицо и на его счет в привате то его код ЕГРПОУ а не привата, а вот в строкеписался бы шестизначный МФО Привата.....но так как получатель с фонда физ лицо, то в строкепишется вместо ЕГРПОУ-который присваивается юр лицам пишется ИНН получателя физ лица, а вот в строкепишется МФО банка в котором получатель открыл счет.Форумчанин задавший вопрос и просивший о примере, как я понимаю физ лицо поэтому пишем его номер ИНН в строке, а не ЕГРПОУ банка получателя т.к. не банк в котором открыл получатель счет является получателем денег с фонда, а физ лицо получатель с фонда, а вот в следующей строкепишется МФО банка в котором получатель открыл счет.[/quote]Хватит писать чушь и вводить людей в заблуждениемфо - это мфо, а не код, в платежках указывается в отдельной графе, а код - егрпоу у юр лиц или инн у физ лиц - указывается совершенно в другой строке.Если отправлять деньги физ лицу в приват, который принимает их на котловой счет и потом распределяет по клиентским счётам, то писать нужно и мфо и егрпоу банка, в соответствующих строках, а личные данные физ лица уже в описании платежа[/quote]у кого тут куча времени для написания кроме чтения , помогайте разным Незнайкам с заполнением реквизитов , так как времени для написания кредиторских требований не резиновое и имеет свойство заканчиватьсямогу разрешить проблему с реквизитами на Идею или Ощад - зачисление в обоих случаях идет на 2620 , снятие без комиссии через депозит