ksv написав:Нахожусь за границей. Со мной есть SIP номер Интертелекома (он указан в качестве дополнительного финансового в ПриватБанке). Кто знает - можно ли заказать обратный звонок и дистанционного решить вопрос по выплате на мою карту Приват? Куда звонить?
Интересно, что мне по телефону, два раных оператора в привате (3700) отказали в переводе на кдв. Второй, правда, преложил, в отделении оформить депозит и только в личном присутствии, таким образом избежав получения наличных. Пришлось забирать наличными. А тут многие писали о зачислении на кдв. Как так получается)?
ksv написав:Нахожусь за границей. Со мной есть SIP номер Интертелекома (он указан в качестве дополнительного финансового в ПриватБанке). Кто знает - можно ли заказать обратный звонок и дистанционного решить вопрос по выплате на мою карту Приват? Куда звонить?
причем тут ВТБ? нахожусь тоже за границей, за границу вам звонить не будут, звоните сами по Viber-Out или Skype-Out.
Stringer написав: "МФО это код банка" Хватит писать чушь и вводить людей в заблуждение мфо - это мфо, а не код, в платежках указывается в отдельной графе, а код - егрпоу у юр лиц или инн у физ лиц - указывается совершенно в другой строке. Если отправлять деньги физ лицу в приват, который принимает их на котловой счет и потом распределяет по клиентским счётам, то писать нужно и мфо и егрпоу банка, в соответствующих строках, а личные данные физ лица уже в описании платежа
dirgen написав:Интересно, что мне по телефону, два раных оператора в привате (3700) отказали в переводе на кдв. Второй, правда, преложил, в отделении оформить депозит и только в личном присутствии, таким образом избежав получения наличных. Пришлось забирать наличными. А тут многие писали о зачислении на кдв. Как так получается)?
Тупые, мне ещё и хамили. Я б на вашем месте, жалобу отправил.