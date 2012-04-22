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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1632163316341635

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:58

  ksv написав:Нахожусь за границей. Со мной есть SIP номер Интертелекома (он указан в качестве дополнительного финансового в ПриватБанке). Кто знает - можно ли заказать обратный звонок и дистанционного решить вопрос по выплате на мою карту Приват? Куда звонить?
нет,только заявление на бумаге,через почту.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Интересно, что мне по телефону, два раных оператора в привате (3700) отказали в переводе на кдв. Второй, правда, преложил, в отделении оформить депозит и только в личном присутствии, таким образом избежав получения наличных. Пришлось забирать наличными. А тут многие писали о зачислении на кдв. Как так получается)?
dirgen
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:20

  ksv написав:Нахожусь за границей. Со мной есть SIP номер Интертелекома (он указан в качестве дополнительного финансового в ПриватБанке). Кто знает - можно ли заказать обратный звонок и дистанционного решить вопрос по выплате на мою карту Приват? Куда звонить?

причем тут ВТБ?
нахожусь тоже за границей, за границу вам звонить не будут, звоните сами по Viber-Out или Skype-Out.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:23

  Stringer написав:
"МФО это код банка"
Хватит писать чушь и вводить людей в заблуждение 8)
мфо - это мфо, а не код, в платежках указывается в отдельной графе, а код - егрпоу у юр лиц или инн у физ лиц - указывается совершенно в другой строке.
Если отправлять деньги физ лицу в приват, который принимает их на котловой счет и потом распределяет по клиентским счётам, то писать нужно и мфо и егрпоу банка, в соответствующих строках, а личные данные физ лица уже в описании платежа

скоро этой путаницы не будет:
https://bin.ua/news/finance/banking/229 ... dnogo.html
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:53

  dirgen написав:Интересно, что мне по телефону, два раных оператора в привате (3700) отказали в переводе на кдв. Второй, правда, преложил, в отделении оформить депозит и только в личном присутствии, таким образом избежав получения наличных. Пришлось забирать наличными. А тут многие писали о зачислении на кдв. Как так получается)?

Тупые, мне ещё и хамили. Я б на вашем месте, жалобу отправил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:02

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

кто в курсе?будет пересчет валютных депо по 28.10 или останется по 27.89? там ведь ВА ввели когда курс НБУ был 28.10 уже, а нам впарили гривас по курсу 27.89. разводилово?
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:49

  Фантом написав:
  dirgen написав:Интересно, что мне по телефону, два раных оператора в привате (3700) отказали в переводе на кдв. Второй, правда, преложил, в отделении оформить депозит и только в личном присутствии, таким образом избежав получения наличных. Пришлось забирать наличными. А тут многие писали о зачислении на кдв. Как так получается)?

Тупые, мне ещё и хамили. Я б на вашем месте, жалобу отправил.


100% - я с 5-6 операторами общался...все говорили иди в отделение.
потом нашел пост, и зачитал им как сделать перевод приватмани...
и они наконец-то прозрели!
в итоге зачислили всю сумму на мой карточный счет
mfn9
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:09

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  3xXx написав:Реквизиты при заполнении с сайта фонда образца заявы кредитора должны заполняться построчно так:

поточний рахунок отримувача № 2620..........


На сайте ВТБ можно скачать образец для физиков:

https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... r-v-banku/
proton
 
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