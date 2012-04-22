Додано: Вів 08 січ, 2019 23:26

ronaldoss написав: кто в курсе?будет пересчет валютных депо по 28.10 или останется по 27.89? кто в курсе?будет пересчет валютных депо по 28.10 или останется по 27.89?

Никто не в курсе.По Богуславу курсовую разницу выплатили аж через полгода.Причем, без всякого объявления.На сайте Фонда объявили лишь, что начинаются выплаты по карточным счетам. А когда люди стали получать эти карточные выплаты, то получили заметно больше, чем были остатки на их картах при введении ВА.Оказалось, что данное превышение суммы странным образом совпадает с разницей курса при вводе ВА.Об этом "карточники" написали на форуме и таким образом "депозитчики" узнали, что Фонд сделал перерасчет по более высокому курсу, и получили эти деньги.Ну, а те, кто не читает форумы, наверное, так и не узнали, что им положены выплаты за разницу курса.Но это было в Богуславе.Повторится ли это в ВТБ, пока никому неизвестно.