ksv написав:Нахожусь за границей. Со мной есть SIP номер Интертелекома (он указан в качестве дополнительного финансового в ПриватБанке). Кто знает - можно ли заказать обратный звонок и дистанционного решить вопрос по выплате на мою карту Приват? Куда звонить?
Интересно, что мне по телефону, два раных оператора в привате (3700) отказали в переводе на кдв. Второй, правда, преложил, в отделении оформить депозит и только в личном присутствии, таким образом избежав получения наличных. Пришлось забирать наличными. А тут многие писали о зачислении на кдв. Как так получается)?
ksv написав:Нахожусь за границей. Со мной есть SIP номер Интертелекома (он указан в качестве дополнительного финансового в ПриватБанке). Кто знает - можно ли заказать обратный звонок и дистанционного решить вопрос по выплате на мою карту Приват? Куда звонить?
причем тут ВТБ? нахожусь тоже за границей, за границу вам звонить не будут, звоните сами по Viber-Out или Skype-Out.
Stringer написав: "МФО это код банка" Хватит писать чушь и вводить людей в заблуждение мфо - это мфо, а не код, в платежках указывается в отдельной графе, а код - егрпоу у юр лиц или инн у физ лиц - указывается совершенно в другой строке. Если отправлять деньги физ лицу в приват, который принимает их на котловой счет и потом распределяет по клиентским счётам, то писать нужно и мфо и егрпоу банка, в соответствующих строках, а личные данные физ лица уже в описании платежа
dirgen написав:Интересно, что мне по телефону, два раных оператора в привате (3700) отказали в переводе на кдв. Второй, правда, преложил, в отделении оформить депозит и только в личном присутствии, таким образом избежав получения наличных. Пришлось забирать наличными. А тут многие писали о зачислении на кдв. Как так получается)?
Тупые, мне ещё и хамили. Я б на вашем месте, жалобу отправил.
dirgen написав:Интересно, что мне по телефону, два раных оператора в привате (3700) отказали в переводе на кдв. Второй, правда, преложил, в отделении оформить депозит и только в личном присутствии, таким образом избежав получения наличных. Пришлось забирать наличными. А тут многие писали о зачислении на кдв. Как так получается)?
Тупые, мне ещё и хамили. Я б на вашем месте, жалобу отправил.
100% - я с 5-6 операторами общался...все говорили иди в отделение. потом нашел пост, и зачитал им как сделать перевод приватмани... и они наконец-то прозрели! в итоге зачислили всю сумму на мой карточный счет
ronaldoss написав:кто в курсе?будет пересчет валютных депо по 28.10 или останется по 27.89?
Никто не в курсе. По Богуславу курсовую разницу выплатили аж через полгода. Причем, без всякого объявления. На сайте Фонда объявили лишь, что начинаются выплаты по карточным счетам. А когда люди стали получать эти карточные выплаты, то получили заметно больше, чем были остатки на их картах при введении ВА. Оказалось, что данное превышение суммы странным образом совпадает с разницей курса при вводе ВА. Об этом "карточники" написали на форуме и таким образом "депозитчики" узнали, что Фонд сделал перерасчет по более высокому курсу, и получили эти деньги. Ну, а те, кто не читает форумы, наверное, так и не узнали, что им положены выплаты за разницу курса.
Но это было в Богуславе. Повторится ли это в ВТБ, пока никому неизвестно.