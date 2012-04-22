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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:48
Жодної інфо що когось тут занікчемили...все дійсно пройшло так гладко?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:57
Здесь зарегистрировано <0,001% от вкладчиков ВТБ я бы не делал из сообщений 20 человек общие выводы. Банк не пользовался популярностью среди физиков, не было на каждой мусорке его рекламы, они не давали космические % по депозитам.
Василь-Рівне в игноре
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