Додано: Сер 09 січ, 2019 10:42

demichh написав: ronaldoss написав: кто в курсе?будет пересчет валютных депо по 28.10 или останется по 27.89? там ведь ВА ввели когда курс НБУ был 28.10 уже, а нам впарили гривас по курсу 27.89. разводилово? кто в курсе?будет пересчет валютных депо по 28.10 или останется по 27.89? там ведь ВА ввели когда курс НБУ был 28.10 уже, а нам впарили гривас по курсу 27.89. разводилово?

Чего это им пересчитывать, они же пишут (задним числом подделали) что ввели ВА, когда курс был 27.89 Чего это им пересчитывать, они же пишут (задним числом подделали) что ввели ВА, когда курс был 27.89

5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.

Здесь на самом деле кроется некая юридическая коллизия, чем умело пытаются воспользоваться мародёры-фондовики. Всё дело в неоднозначности формулировок и туманности терминологии, используемых как в законе, так и самим Фондом.от2018 года начинается так: "Розпочато процедуру виведення АТ «ВТБ БАНК» з ринку шляхом2018 року", но при этом в последнем абзаце релиза упомянуто "виконавчої дирекції ФГВФО2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».А непосредственно вопределение даты для фиксации курса пересчёта валютных вкладов сформулировано (ч.5 ст.26) крайне хитро*опо:И что прикажете на практике считать днём начала процедуры выведения банка с рынка - день принятия решения о ВА или 1-й день самОй ВА? А к какой части фразы относится словосочетание "здійснення тимчасової адміністрації"? Если только к "день початку", то получаем "день початку здійснення тимчасової адміністрації", т.е. 28.11 и курс выплат 28.105334, а если к "день початку процедури", то получаем "день початку процедури здійснення тимчасової адміністрації", т.е. день принятия решения о ВА 27.11 и курс выплат 27.898447. Для Фонда грабування ответ, похоже, очевиден и определяется элементарно - меньшим курсом выплатP.S. Пардон за много букофф.