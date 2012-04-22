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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:48
Жодної інфо що когось тут занікчемили...все дійсно пройшло так гладко?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:57
Здесь зарегистрировано <0,001% от вкладчиков ВТБ я бы не делал из сообщений 20 человек общие выводы. Банк не пользовался популярностью среди физиков, не было на каждой мусорке его рекламы, они не давали космические % по депозитам.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Сер 09 січ, 2019 10:42
Здесь на самом деле кроется некая юридическая коллизия, чем умело пытаются воспользоваться мародёры-фондовики. Всё дело в неоднозначности формулировок и туманности терминологии, используемых как в законе, так и самим Фондом.
А непосредственно в
И что прикажете на практике считать днём начала процедуры выведения банка с рынка - день принятия решения о ВА или 1-й день самОй ВА? А к какой части фразы относится словосочетание "здійснення тимчасової адміністрації"? Если только к "день початку", то получаем "день початку здійснення тимчасової адміністрації", т.е. 28.11 и курс выплат 28.105334, а если к "день початку процедури", то получаем "день початку процедури здійснення тимчасової адміністрації", т.е. день принятия решения о ВА 27.11 и курс выплат 27.898447. Для Фонда грабування ответ, похоже, очевиден и определяется элементарно - меньшим курсом выплат .
P.S. Пардон за много букофф.
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:02
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
По-моему это логично принятие решения и есть начало процедуры выведения банка с рынка. С чего ещё начинается любая процедура?
Другое дело что вечером 27.11 официальный курс на следующий день в фонде уже знали и с вводом ВА явно спешили. Но это уже моральный вопрос отношения власти к людям. Курс мог бы расти и дальше, и потери у людей были бы бОльшими. Но кого и когда волновали люди?
Василь-Рівне в игноре
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:22
Даже если бы вся озвученная сумма выплат Фонда по ВТБ (942.7 млн.грн.) относилась только к валютным вкладам (что конечно же не так!), то и в этом случае экономия на выплатах за счёт использования меньшего курса составила бы чуть больше 7 млн.грн. Не слишком солидная сумма даже по меркам фонда для "потери морды лица" и обвинений в манипулировании законом! Хотя на пару-тройку новых ягуаров вполне хватит .
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:44
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
у нас с радостью морду-лица теряют и за намного меньшие деньги потому что денег много не бывает.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:35
А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.
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