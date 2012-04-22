Жодної інфо що когось тут занікчемили...все дійсно пройшло так гладко?
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Квесторе_поверніться написав:Жодної інфо що когось тут занікчемили...все дійсно пройшло так гладко?
Здесь зарегистрировано <0,001% от вкладчиков ВТБ я бы не делал из сообщений 20 человек общие выводы. Банк не пользовался популярностью среди физиков, не было на каждой мусорке его рекламы, они не давали космические % по депозитам.
ronaldoss написав:кто в курсе?будет пересчет валютных депо по 28.10 или останется по 27.89? там ведь ВА ввели когда курс НБУ был 28.10 уже, а нам впарили гривас по курсу 27.89. разводилово?
Чего это им пересчитывать, они же пишут (задним числом подделали) что ввели ВА, когда курс был 27.89
Здесь на самом деле кроется некая юридическая коллизия, чем умело пытаются воспользоваться мародёры-фондовики. Всё дело в неоднозначности формулировок и туманности терминологии, используемых как в законе, так и самим Фондом. Первый релиз Фонда по ВТБ от 28 ноября 2018 года начинается так: "Розпочато процедуру виведення АТ «ВТБ БАНК» з ринку шляхом запровадження тимчасової адміністрації з 28 листопада 2018 року", но при этом в последнем абзаце релиза упомянуто "рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». А непосредственно в Законе Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" определение даты для фиксации курса пересчёта валютных вкладов сформулировано (ч.5 ст.26) крайне хитро*опо:
5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.
И что прикажете на практике считать днём начала процедуры выведения банка с рынка - день принятия решения о ВА или 1-й день самОй ВА? А к какой части фразы относится словосочетание "здійснення тимчасової адміністрації"? Если только к "день початку", то получаем "день початку здійснення тимчасової адміністрації", т.е. 28.11 и курс выплат 28.105334, а если к "день початку процедури", то получаем "день початку процедури здійснення тимчасової адміністрації", т.е. день принятия решения о ВА 27.11 и курс выплат 27.898447. Для Фонда грабування ответ, похоже, очевиден и определяется элементарно - меньшим курсом выплат .
Doubting Thomas написав:днём начала процедуры выведения банка с рынка - день принятия решения о ВА
По-моему это логично принятие решения и есть начало процедуры выведения банка с рынка. С чего ещё начинается любая процедура?
Другое дело что вечером 27.11 официальный курс на следующий день в фонде уже знали и с вводом ВА явно спешили. Но это уже моральный вопрос отношения власти к людям. Курс мог бы расти и дальше, и потери у людей были бы бОльшими. Но кого и когда волновали люди?
Doubting Thomas написав:днём начала процедуры выведения банка с рынка - день принятия решения о ВА
По-моему это логично принятие решения и есть начало процедуры выведения банка с рынка. С чего ещё начинается любая процедура?
Другое дело что вечером 27.11 официальный курс на следующий день в фонде уже знали и с вводом ВА явно спешили. Но это уже моральный вопрос отношения власти к людям. Курс мог бы расти и дальше, и потери у людей были бы бОльшими. Но кого и когда волновали люди?
Даже если бы вся озвученная сумма выплат Фонда по ВТБ (942.7 млн.грн.) относилась только к валютным вкладам (что конечно же не так!), то и в этом случае экономия на выплатах за счёт использования меньшего курса составила бы чуть больше 7 млн.грн. Не слишком солидная сумма даже по меркам фонда для "потери морды лица" и обвинений в манипулировании законом! Хотя на пару-тройку новых ягуаров вполне хватит .
А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.
Andreww написав:А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.
...звонок на горячую линию ВТБ, называете фамилию, получаете ответ.
Andreww написав:А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.
...звонок на горячую линию ВТБ, называете фамилию, получаете ответ.
Ну собственно, выше я и написал что на горячую линию звонил, интересовался есть ли я в списках, ответили что списки пока не сформированы, ответить не можем. Попробую еще раз, может не на того оператора попал.
Andreww написав:А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.
...звонок на горячую линию ВТБ, называете фамилию, получаете ответ.
Ну собственно, выше я и написал что на горячую линию звонил, интересовался есть ли я в списках, ответили что списки пока не сформированы, ответить не можем. Попробую еще раз, может не на того оператора попал.