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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1633163416351636

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:48

Жодної інфо що когось тут занікчемили...все дійсно пройшло так гладко?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:57

  Квесторе_поверніться написав:Жодної інфо що когось тут занікчемили...все дійсно пройшло так гладко?

Здесь зарегистрировано <0,001% от вкладчиков ВТБ я бы не делал из сообщений 20 человек общие выводы. Банк не пользовался популярностью среди физиков, не было на каждой мусорке его рекламы, они не давали космические % по депозитам.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:42

  demichh написав:
  ronaldoss написав:кто в курсе?будет пересчет валютных депо по 28.10 или останется по 27.89? там ведь ВА ввели когда курс НБУ был 28.10 уже, а нам впарили гривас по курсу 27.89. разводилово?

Чего это им пересчитывать, они же пишут (задним числом подделали) что ввели ВА, когда курс был 27.89 :evil:

Здесь на самом деле кроется некая юридическая коллизия, чем умело пытаются воспользоваться мародёры-фондовики. Всё дело в неоднозначности формулировок и туманности терминологии, используемых как в законе, так и самим Фондом.
Первый релиз Фонда по ВТБ от 28 ноября 2018 года начинается так: "Розпочато процедуру виведення АТ «ВТБ БАНК» з ринку шляхом запровадження тимчасової адміністрації з 28 листопада 2018 року", но при этом в последнем абзаце релиза упомянуто "рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 27 листопада 2018 року № 3180 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
А непосредственно в Законе Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" определение даты для фиксации курса пересчёта валютных вкладов сформулировано (ч.5 ст.26) крайне хитро*опо:
5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 цього Закону.

И что прикажете на практике считать днём начала процедуры выведения банка с рынка - день принятия решения о ВА или 1-й день самОй ВА? А к какой части фразы относится словосочетание "здійснення тимчасової адміністрації"? Если только к "день початку", то получаем "день початку здійснення тимчасової адміністрації", т.е. 28.11 и курс выплат 28.105334, а если к "день початку процедури", то получаем "день початку процедури здійснення тимчасової адміністрації", т.е. день принятия решения о ВА 27.11 и курс выплат 27.898447. Для Фонда грабування ответ, похоже, очевиден и определяется элементарно - меньшим курсом выплат :mrgreen: .

P.S. Пардон за много букофф.
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:02

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Doubting Thomas написав:днём начала процедуры выведения банка с рынка - день принятия решения о ВА

По-моему это логично принятие решения и есть начало процедуры выведения банка с рынка. С чего ещё начинается любая процедура?

Другое дело что вечером 27.11 официальный курс на следующий день в фонде уже знали и с вводом ВА явно спешили. Но это уже моральный вопрос отношения власти к людям. Курс мог бы расти и дальше, и потери у людей были бы бОльшими. Но кого и когда волновали люди?
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:22

  vitaliian написав:
  Doubting Thomas написав:днём начала процедуры выведения банка с рынка - день принятия решения о ВА

По-моему это логично принятие решения и есть начало процедуры выведения банка с рынка. С чего ещё начинается любая процедура?

Другое дело что вечером 27.11 официальный курс на следующий день в фонде уже знали и с вводом ВА явно спешили. Но это уже моральный вопрос отношения власти к людям. Курс мог бы расти и дальше, и потери у людей были бы бОльшими. Но кого и когда волновали люди?

Даже если бы вся озвученная сумма выплат Фонда по ВТБ (942.7 млн.грн.) относилась только к валютным вкладам (что конечно же не так!), то и в этом случае экономия на выплатах за счёт использования меньшего курса составила бы чуть больше 7 млн.грн. Не слишком солидная сумма даже по меркам фонда для "потери морды лица" и обвинений в манипулировании законом! Хотя на пару-тройку новых ягуаров вполне хватит :mrgreen: .
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:44

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Doubting Thomas написав:для "потери морды лица"

у нас с радостью морду-лица теряют и за намного меньшие деньги потому что денег много не бывает.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:35

А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:45

  Andreww написав:А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.


...звонок на горячую линию ВТБ, называете фамилию, получаете ответ.
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:42

  abc111 написав:
  Andreww написав:А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.


...звонок на горячую линию ВТБ, называете фамилию, получаете ответ.

Ну собственно, выше я и написал что на горячую линию звонил, интересовался есть ли я в списках, ответили что списки пока не сформированы, ответить не можем. Попробую еще раз, может не на того оператора попал.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:49

  Andreww написав:
  abc111 написав:
  Andreww написав:А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.


...звонок на горячую линию ВТБ, называете фамилию, получаете ответ.

Ну собственно, выше я и написал что на горячую линию звонил, интересовался есть ли я в списках, ответили что списки пока не сформированы, ответить не можем. Попробую еще раз, может не на того оператора попал.

я бы записался на приём к ликвидатору.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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