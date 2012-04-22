После отзыва лицензии у украинской дочерней структуры ВТБ (АО «ВТБ банк») Нацбанком Украины теряет влияние Андрей Костин (с 30-го на 34-е место).https://glasnarod.ru/vlast/219414-apek- ... -2018-goda не прошло и несколько месяцев, после подлого кидка украинских вкладчиков- рейтинг "эффективного"управленца Костина упал и упадет еще сильнее, если окажется, что он оставил "пустой" банк, и не только к нему, а и к банк. группе ВТБ-потенциальные инвесторы этой группы уже разобрались что к чему. В его интересах, он имеет связи , все телефоны украинской элиты ,ответственной за процесс ликвидации его банка и контролировать прозрачную продажу активов для сохранения репутации. А обманутым кредиторам , которых около тысячи, нужно ему "помочь", описывая нашу ситуацию и призывая других вкладчиков этого банка быть осторожными с этой банк. группой на всех доступных сайтах, особенно профильных, других стран, особенно российских- уверяю, они это читают и это есть хороший раздражитель- возможно-это чем-то поможет
саша написав:После отзыва лицензии у украинской дочерней структуры ВТБ (АО «ВТБ банк») Нацбанком Украины теряет влияние Андрей Костин (с 30-го на 34-е место).https://glasnarod.ru/vlast/219414-apek- ... -2018-goda не прошло и несколько месяцев, после подлого кидка украинских вкладчиков- рейтинг "эффективного"управленца Костина упал и упадет еще сильнее, если окажется, что он оставил "пустой" банк, и не только к нему, а и к банк. группе ВТБ-потенциальные инвесторы этой группы уже разобрались что к чему. В его интересах, он имеет связи , все телефоны украинской элиты ,ответственной за процесс ликвидации его банка и контролировать прозрачную продажу активов для сохранения репутации. А обманутым кредиторам , которых около тысячи, нужно ему "помочь", описывая нашу ситуацию и призывая других вкладчиков этого банка быть осторожными с этой банк. группой на всех доступных сайтах, особенно профильных, других стран, особенно российских- уверяю, они это читают и это есть хороший раздражитель- возможно-это чем-то поможет
Вот Вам парочка новостей, которая покажет, как Костину нас... ("всё равно") на чужое мнение о себе, а тем более мнение украинских вкладчиков:
2. Президент госбанка «ВТБ» 62-летний Андрей Костин блокировал через Роскомнадзор более сотни статей о звезде эскорта Наиле Аскер-Заде, которой платит за секс квартирами (https://t.me/rospres/4201), люксовыми авто (https://t.me/rospres/3433) и загородными дворцами (https://t.me/rospres/2672). В РКН теперь есть специальный сотрудник, который без суда вносит в реестр запрещенных сайтов любой адрес, указанный Костиным. Журналисты так называемых деловых медиа считают нормальным дружить с самой дорогой в стране проституткой и соблюдать стоп-лист на ее фамилию в своих расследованиях. Блокированную сегодня статью можно изучить здесь (https://webcache.googleusercontent.com/ ... say/17228/), номера иномарок и адреса недвижимости — по ссылкам в тексте поста
Andreww написав:А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.
...звонок на горячую линию ВТБ, называете фамилию, получаете ответ.
Ну собственно, выше я и написал что на горячую линию звонил, интересовался есть ли я в списках, ответили что списки пока не сформированы, ответить не можем. Попробую еще раз, может не на того оператора попал.
...номер в списке мне озвучили с первого звонка...