Додано: Сер 09 січ, 2019 23:37

саша написав: После отзыва лицензии у украинской дочерней структуры ВТБ (АО «ВТБ банк») Нацбанком Украины теряет влияние Андрей Костин (с 30-го на 34-е место). https://glasnarod.ru/vlast/219414-apek- ... -2018-goda не прошло и несколько месяцев, после подлого кидка украинских вкладчиков- рейтинг "эффективного"управленца Костина упал и упадет еще сильнее, если окажется, что он оставил "пустой" банк, и не только к нему, а и к банк. группе ВТБ-потенциальные инвесторы этой группы уже разобрались что к чему. В его интересах, он имеет связи , все телефоны украинской элиты ,ответственной за процесс ликвидации его банка и контролировать прозрачную продажу активов для сохранения репутации. А обманутым кредиторам , которых около тысячи, нужно ему "помочь", описывая нашу ситуацию и призывая других вкладчиков этого банка быть осторожными с этой банк. группой на всех доступных сайтах, особенно профильных, других стран, особенно российских- уверяю, они это читают и это есть хороший раздражитель- возможно-это чем-то поможет После отзыва лицензии у украинской дочерней структуры ВТБ (АО «ВТБ банк») Нацбанком Украины теряет влияние Андрей Костин (с 30-го на 34-е место).не прошло и несколько месяцев, после подлого кидка украинских вкладчиков- рейтинг "эффективного"управленца Костина упал и упадет еще сильнее, если окажется, что он оставил "пустой" банк, и не только к нему, а и к банк. группе ВТБ-потенциальные инвесторы этой группы уже разобрались что к чему. В его интересах, он имеет связи , все телефоны украинской элиты ,ответственной за процесс ликвидации его банка и контролировать прозрачную продажу активов для сохранения репутации. А обманутым кредиторам , которых около тысячи, нужно ему "помочь", описывая нашу ситуацию и призывая других вкладчиков этого банка быть осторожными с этой банк. группой на всех доступных сайтах, особенно профильных, других стран, особенно российских- уверяю, они это читают и это есть хороший раздражитель- возможно-это чем-то поможет

Вот Вам парочка новостей, которая покажет, как Костину нас... ("всё равно") на чужое мнение о себе, а тем более мнение украинских вкладчиков:1. США могут выдать судебный ордер на арест президента «ВТБ» () Андрея Костина. Он организовал аферу по хищению $2 млрд (), которые «ВТБ» () перевел в Мозамбик. На Костина дали показания арестованные подельники — работавший министром финансов Мозамбика Мануэль Чанг, топ-менеджеры Credit Suisse Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелин Субев2. Президент госбанка «ВТБ» 62-летний Андрей Костин блокировал через Роскомнадзор более сотни статей о звезде эскорта Наиле Аскер-Заде, которой платит за секс квартирами (), люксовыми авто () и загородными дворцами (). В РКН теперь есть специальный сотрудник, который без суда вносит в реестр запрещенных сайтов любой адрес, указанный Костиным. Журналисты так называемых деловых медиа считают нормальным дружить с самой дорогой в стране проституткой и соблюдать стоп-лист на ее фамилию в своих расследованиях. Блокированную сегодня статью можно изучить здесь (), номера иномарок и адреса недвижимости — по ссылкам в тексте постаИ это буквально только первые 2 новости из поиска. И подобных новостей сотниКак думаете, как шум вокруг украинского ВТБ может повлиять на его репутацию?