Додано: Чет 10 січ, 2019 12:05

abc111 написав: ...номер в списке мне озвучили с первого звонка... ...номер в списке мне озвучили с первого звонка...

Это регистрационный номер принятой заявы, а не номер в реестре на получение, после того как закончится 30 дней для подачи заяв, только после этого будут составляться реестры.И да, по трекеру Укрпочты мое закозное письмо с заявой было вручено ВТБ 03.01.2019 г., только что звонил, хотел узнать регистрационный номер и по словам горячки мое письмо не поступало к ним, моей фамилии нет в реестре заяв кредиторов в ВТБ.Позвоню им еще на следующей неделе, если не найдут может придется тратить 2 дня и ехать на следующей неделе, лично завозить им заяву в 2-х экземплярах что бы они на моем поставили отметку о том, что приняли заяву и номер заявы.Киевлянам лучше самим завезти в 2-х экземплярах что бы они проставили дату приемки и номер заявы на втором экземпляре, а иногородним проверить надо по тел что бы они были в списке/втб получил их заявы, если нет то придется ехать, руссо туристо облико морале