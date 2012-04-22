RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1635163616371638>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:27

подлость Костина по отношению к вкладчикам не прошла даром

После отзыва лицензии у украинской дочерней структуры ВТБ (АО «ВТБ банк») Нацбанком Украины теряет влияние Андрей Костин (с 30-го на 34-е место).https://glasnarod.ru/vlast/219414-apek- ... -2018-goda не прошло и несколько месяцев, после подлого кидка украинских вкладчиков- рейтинг "эффективного"управленца Костина упал и упадет еще сильнее, если окажется, что он оставил "пустой" банк, и не только к нему, а и к банк. группе ВТБ-потенциальные инвесторы этой группы уже разобрались что к чему. В его интересах, он имеет связи , все телефоны украинской элиты ,ответственной за процесс ликвидации его банка и контролировать прозрачную продажу активов для сохранения репутации. А обманутым кредиторам , которых около тысячи, нужно ему "помочь", описывая нашу ситуацию и призывая других вкладчиков этого банка быть осторожными с этой банк. группой на всех доступных сайтах, особенно профильных, других стран, особенно российских- уверяю, они это читают и это есть хороший раздражитель- возможно-это чем-то поможет
саша
 
Повідомлень: 56
З нами з: 01.12.18
Подякував: 149 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:37

  саша написав:После отзыва лицензии у украинской дочерней структуры ВТБ (АО «ВТБ банк») Нацбанком Украины теряет влияние Андрей Костин (с 30-го на 34-е место).https://glasnarod.ru/vlast/219414-apek- ... -2018-goda не прошло и несколько месяцев, после подлого кидка украинских вкладчиков- рейтинг "эффективного"управленца Костина упал и упадет еще сильнее, если окажется, что он оставил "пустой" банк, и не только к нему, а и к банк. группе ВТБ-потенциальные инвесторы этой группы уже разобрались что к чему. В его интересах, он имеет связи , все телефоны украинской элиты ,ответственной за процесс ликвидации его банка и контролировать прозрачную продажу активов для сохранения репутации. А обманутым кредиторам , которых около тысячи, нужно ему "помочь", описывая нашу ситуацию и призывая других вкладчиков этого банка быть осторожными с этой банк. группой на всех доступных сайтах, особенно профильных, других стран, особенно российских- уверяю, они это читают и это есть хороший раздражитель- возможно-это чем-то поможет

Вот Вам парочка новостей, которая покажет, как Костину нас... ("всё равно") на чужое мнение о себе, а тем более мнение украинских вкладчиков:

1. США могут выдать судебный ордер на арест президента «ВТБ» (https://t.me/rospres/4201) Андрея Костина. Он организовал аферу по хищению $2 млрд (https://t.me/rospres/924), которые «ВТБ» (https://t.me/rospres/4906) перевел в Мозамбик. На Костина дали показания арестованные подельники — работавший министром финансов Мозамбика Мануэль Чанг, топ-менеджеры Credit Suisse Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелин Субев
https://t.me/rospres/4936

2. Президент госбанка «ВТБ» 62-летний Андрей Костин блокировал через Роскомнадзор более сотни статей о звезде эскорта Наиле Аскер-Заде, которой платит за секс квартирами (https://t.me/rospres/4201), люксовыми авто (https://t.me/rospres/3433) и загородными дворцами (https://t.me/rospres/2672). В РКН теперь есть специальный сотрудник, который без суда вносит в реестр запрещенных сайтов любой адрес, указанный Костиным. Журналисты так называемых деловых медиа считают нормальным дружить с самой дорогой в стране проституткой и соблюдать стоп-лист на ее фамилию в своих расследованиях. Блокированную сегодня статью можно изучить здесь (https://webcache.googleusercontent.com/ ... say/17228/), номера иномарок и адреса недвижимости — по ссылкам в тексте поста

https://t.me/rospres/4861

Зображення

И это буквально только первые 2 новости из поиска. И подобных новостей сотни :)

Как думаете, как шум вокруг украинского ВТБ может повлиять на его репутацию? :lol:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6950
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4561 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:03

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Вкладчик1234 написав:Как думаете, как шум вокруг украинского ВТБ может повлиять на его репутацию?

Репутация имеет значение в правовом государстве. При диктатуре чью либо репутацию контролирует диктатор. Это кстати нас тоже касается. Кто-то сильно пострадал из-за подмоченной репутации?
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 06.04.16
Подякував: 89 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:22

  Квесторе_поверніться написав:Жодної інфо що когось тут занікчемили...все дійсно пройшло так гладко?



... термін розгляду списків ... 3 місяці...,все ще попереду...
abc111
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:24

  Andreww написав:
  abc111 написав:
  Andreww написав:А кто нибудь уже подтверждал себя в списках кредиторов? На горячей линии говорят, что списки пока не сформированы. Как убеждаетесь, что вас включили? Отправлял заказное в конце декабря, уведомление о вручении еще не пришло.


...звонок на горячую линию ВТБ, называете фамилию, получаете ответ.

Ну собственно, выше я и написал что на горячую линию звонил, интересовался есть ли я в списках, ответили что списки пока не сформированы, ответить не можем. Попробую еще раз, может не на того оператора попал.



...номер в списке мне озвучили с первого звонка...
abc111
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:...номер в списке мне озвучили с первого звонка...


Это регистрационный номер принятой заявы, а не номер в реестре на получение, после того как закончится 30 дней для подачи заяв, только после этого будут составляться реестры.

И да, по трекеру Укрпочты мое закозное письмо с заявой было вручено ВТБ 03.01.2019 г., только что звонил, хотел узнать регистрационный номер и по словам горячки мое письмо не поступало к ним, моей фамилии нет в реестре заяв кредиторов в ВТБ.

Зображення

Позвоню им еще на следующей неделе, если не найдут может придется тратить 2 дня и ехать на следующей неделе, лично завозить им заяву в 2-х экземплярах что бы они на моем поставили отметку о том, что приняли заяву и номер заявы.

Киевлянам лучше самим завезти в 2-х экземплярах что бы они проставили дату приемки и номер заявы на втором экземпляре, а иногородним проверить надо по тел что бы они были в списке/втб получил их заявы, если нет то придется ехать, руссо туристо облико морале :mrgreen:

3xXx
 
Повідомлень: 90
З нами з: 11.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:36

  3xXx написав:
  abc111 написав:...номер в списке мне озвучили с первого звонка...


Это регистрационный номер принятой заявы, а не номер в реестре на получение, после того как закончится 30 дней для подачи заяв, только после этого будут составляться реестры.

И да, по трекеру Укрпочты мое закозное письмо с заявой было вручено ВТБ 03.01.2019 г., только что звонил, хотел узнать регистрационный номер и по словам горячки мое письмо не поступало к ним, моей фамилии нет в реестре заяв кредиторов в ВТБ.

Зображення

Позвоню им еще на следующей неделе, если не найдут может придется тратить 2 дня и ехать на следующей неделе, лично завозить им заяву в 2-х экземплярах что бы они на моем поставили отметку о том, что приняли заяву и номер заявы.

Киевлянам лучше самим завезти в 2-х экземплярах что бы они проставили дату приемки и номер заявы на втором экземпляре, а иногородним проверить надо по тел что бы они были в списке/втб получил их заявы, если нет то придется ехать, руссо туристо облико морале :mrgreen:




...т.е. Вас нет в Списках на кредиторские претензии, т.к. не зарегистрирована Заява на включение в эти Списки..., так будет правильно?
А списки утвердятся спустя 3 месяца с учётом рассмотрения кредиторов под микроскопом
abc111
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:49

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:...т.е. Вас нет в Списках на кредиторские претензии, т.к. не зарегистрирована Заява на включение в эти Списки..., так будет правильно?


Правильно-неправильно суть это не меняет, мне от этого словоблудия не легче, надо сначала разобраться куда делась моя заява или придется ехать и подавать лично, слать второй раз почтой уже времени нет.
3xXx
 
Повідомлень: 90
З нами з: 11.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:04

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Как думаете, как шум вокруг украинского ВТБ может повлиять на его репутацию?

Репутация имеет значение в правовом государстве. При диктатуре чью либо репутацию контролирует диктатор. Это кстати нас тоже касается. Кто-то сильно пострадал из-за подмоченной репутации?

Любу делікатну указівку пу Костін виконає...тому що на крючку.
Кидок з ВТБ в Україні пройшов при повній згоді з пу.
Тут чистий бізнес...підтримувати було дорожче чим просто кинути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27199
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Нашлась моя заява :) перезвонили с ВТБ, сказали регистрационный номер заявы и дату регистрации :)
3xXx
 
Повідомлень: 90
З нами з: 11.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1635163616371638>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4830, 4831, 4832
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48311 24538508
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 18:09
Goodman
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 926, 927, 928
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9270 2473695
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 22:19
velvet
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1262393
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.