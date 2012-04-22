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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1635163616371638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:41

  3xXx написав:Нашлась моя заява :) перезвонили с ВТБ, сказали регистрационный номер заявы и дату регистрации :)

Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:54

  lubopytnaya написав:
  3xXx написав:Нашлась моя заява :) перезвонили с ВТБ, сказали регистрационный номер заявы и дату регистрации :)

Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу :D



Я не расстроен, путешествовать зимой поездами Укрзализныцы :? удовольствие ниже среднего :wink:
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:41

  3xXx написав:
  lubopytnaya написав:
  3xXx написав:Нашлась моя заява :) перезвонили с ВТБ, сказали регистрационный номер заявы и дату регистрации :)

Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу :D

Я не расстроен, путешествовать зимой поездами Укрзализныцы :? удовольствие ниже среднего

неужели летом выше среднего?... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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