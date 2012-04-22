|
|
|
ВТБ Банк БАНКРУТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:41
3xXx написав:
Нашлась моя заява
перезвонили с ВТБ, сказали регистрационный номер заявы и дату регистрации
Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3645
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1159 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:54
Я не расстроен, путешествовать зимой поездами Укрзализныцы
удовольствие ниже среднего
-
3xXx
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 11.03.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:41
3xXx написав:
Я не расстроен, путешествовать зимой поездами Укрзализныцы
удовольствие ниже среднего
неужели летом выше среднего?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2629
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|48311
|24538559
|
|
|9270
|2473700
|
П'ят 28 гру, 2018 22:19
velvet
|
|11115
|1262400
|
|