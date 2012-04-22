Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:41
Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:54
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:41
неужели летом выше среднего?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:48
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Если температура за окном выше среднего, а кондиционеры у Укрзализныцы в вагонах как правило не работают, то тоже удовольствие еще то не говоря уже о состояние самих вагонов которые полное дно, что летом, что зимой, впрочем как и в другие времена года но в отличие от зимы, летом хоть есть шанс, что ложась спать голову не подует или ноги не заморозишь сквозняком (смотря как лечь к окну)
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