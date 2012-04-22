Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:41
Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:54
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:41
неужели летом выше среднего?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Чет 10 січ, 2019 21:48
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Если температура за окном выше среднего, а кондиционеры у Укрзализныцы в вагонах как правило не работают, то тоже удовольствие еще то не говоря уже о состояние самих вагонов которые полное дно, что летом, что зимой, впрочем как и в другие времена года но в отличие от зимы, летом хоть есть шанс, что ложась спать голову не подует или ноги не заморозишь сквозняком (смотря как лечь к окну)
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:12
Что за чудный поезд то у вас? УЗ обновила парк вагонов сущственно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:30
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Из последних поездок, в сентябре ездил в Карпаты поезд с Одессы-Ворохты-Одесса, в ноябре Одесса-Киев-Одесса. Один раз попал в Карпатской поездке даже на как Вы написали на обновленный вагон, все обновление заметил, лишь потому что окно заменили, оно было не старое деревянное, поставили стеклопакет, но как не было розеток так и нет, как не работал кондиционер так и не работал, как сквозило из окна-так и сквозило, замена на стеклопакет не помогла УЗ в плане сквозняка из под окна, все обновление это ободрали старый вагон и сделали новую обшивку, ВСЕ, какого то значимого качественного улучшения я не заметил от этого обновления.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:39
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу.
Если пропустить срок выплат это придётся в Киев ехать или как то можно по другому?
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