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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1635163616371638

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:41

  3xXx написав:Нашлась моя заява :) перезвонили с ВТБ, сказали регистрационный номер заявы и дату регистрации :)

Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:54

  lubopytnaya написав:
  3xXx написав:Нашлась моя заява :) перезвонили с ВТБ, сказали регистрационный номер заявы и дату регистрации :)

Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу :D



Я не расстроен, путешествовать зимой поездами Укрзализныцы :? удовольствие ниже среднего :wink:
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:41

  3xXx написав:
  lubopytnaya написав:
  3xXx написав:Нашлась моя заява :) перезвонили с ВТБ, сказали регистрационный номер заявы и дату регистрации :)

Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу :D

Я не расстроен, путешествовать зимой поездами Укрзализныцы :? удовольствие ниже среднего

неужели летом выше среднего?... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:48

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Cler написав:неужели летом выше среднего?...


Если температура за окном выше среднего, а кондиционеры у Укрзализныцы в вагонах как правило не работают, то тоже удовольствие еще то :mrgreen: не говоря уже о состояние самих вагонов которые полное дно, что летом, что зимой, впрочем как и в другие времена года :? но в отличие от зимы, летом хоть есть шанс, что ложась спать голову не подует или ноги не заморозишь сквозняком (смотря как лечь к окну) :)
3xXx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:12

  3xXx написав:
  Cler написав:неужели летом выше среднего?...


Если температура за окном выше среднего, а кондиционеры у Укрзализныцы в вагонах как правило не работают, то тоже удовольствие еще то :mrgreen: не говоря уже о состояние самих вагонов которые полное дно, что летом, что зимой, впрочем как и в другие времена года :? но в отличие от зимы, летом хоть есть шанс, что ложась спать голову не подует или ноги не заморозишь сквозняком (смотря как лечь к окну) :)

Что за чудный поезд то у вас? УЗ обновила парк вагонов сущственно.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  BBC написав:Что за чудный поезд то у вас? УЗ обновила парк вагонов сущственно.


Из последних поездок, в сентябре ездил в Карпаты поезд с Одессы-Ворохты-Одесса, в ноябре Одесса-Киев-Одесса. Один раз попал в Карпатской поездке даже на как Вы написали на обновленный вагон, все обновление заметил, лишь потому что окно заменили, оно было не старое деревянное, поставили стеклопакет, но как не было розеток так и нет, как не работал кондиционер так и не работал, как сквозило из окна-так и сквозило, замена на стеклопакет не помогла УЗ в плане сквозняка из под окна, все обновление это ободрали старый вагон и сделали новую обшивку, ВСЕ, какого то значимого качественного улучшения я не заметил от этого обновления.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:39

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Ну, вот... лишили Вас путешествия в столицу.
Если пропустить срок выплат это придётся в Киев ехать или как то можно по другому?
denn
 
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