Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:30

BBC написав: Что за чудный поезд то у вас? УЗ обновила парк вагонов сущственно. Что за чудный поезд то у вас? УЗ обновила парк вагонов сущственно.

Из последних поездок, в сентябре ездил в Карпаты поезд с Одессы-Ворохты-Одесса, в ноябре Одесса-Киев-Одесса. Один раз попал в Карпатской поездке даже на как Вы написали на обновленный вагон, все обновление заметил, лишь потому что окно заменили, оно было не старое деревянное, поставили стеклопакет, но как не было розеток так и нет, как не работал кондиционер так и не работал, как сквозило из окна-так и сквозило, замена на стеклопакет не помогла УЗ в плане сквозняка из под окна, все обновление это ободрали старый вагон и сделали новую обшивку, ВСЕ, какого то значимого качественного улучшения я не заметил от этого обновления.