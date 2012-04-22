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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1636163716381639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:50

  denn написав:Квесторе_поверніться Да.Небольшой депозит-остатки.

Якщо цей транш в межах 200000 пропустите будуть наступні транші, якщо цидулу в Фонд не хочете писати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:51

  marina2019 написав:Договора на депозит не залишилось.

Дзвякніть ліквідатору.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:21

  marina2019 написав:Договора на депозит не залишилось.

до конца января отделение на Пушкинской работает и все может выдать, потом 2 недели на сборы архивов-бумаг, но уже в закрытом режиме. так что еще есть время получить нужные бумаги.
orhidf
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:40

  vitaliian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Жодної інфо що когось тут занікчемили...все дійсно пройшло так гладко?

Здесь зарегистрировано <0,001% от вкладчиков ВТБ я бы не делал из сообщений 20 человек общие выводы. Банк не пользовался популярностью среди физиков, не было на каждой мусорке его рекламы, они не давали космические % по депозитам.


До 2017 року ставки у ВТБ були дуже навіть нічого. 11,75-10,75-9,75-8,5% з практично необмеженим поповненням (10к у.о. в місяць) по долару у 2015-2016 рр. - це було дуже круто! А далі все покотилося донизу - і ліквідність банки, і ставки :( Тому у грудні 2017 вийшов з вати в 0. І не жалію про це.... :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:59

сегодня получала выплаты в отделении Альфы (Киев, ул. Спаская). вся процедура заняла не более 20 минут, но сумма оказалась меньше ожидаемой - получается, что по карточным счетам пока не выплачивают?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:30

  Cler написав:сегодня получала выплаты в отделении Альфы (Киев, ул. Спаская). вся процедура заняла не более 20 минут, но сумма оказалась меньше ожидаемой - получается, что по карточным счетам пока не выплачивают?

Якщо був рух по картках перед ТА.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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