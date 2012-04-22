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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:50
denn написав:Квесторе_поверніться
Да.Небольшой депозит-остатки.
Якщо цей транш в межах 200000 пропустите будуть наступні транші, якщо цидулу в Фонд не хочете писати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:51
marina2019 написав:
Договора на депозит не залишилось.
Дзвякніть ліквідатору.
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:21
marina2019 написав:
Договора на депозит не залишилось.
до конца января отделение на Пушкинской работает и все может выдать, потом 2 недели на сборы архивов-бумаг, но уже в закрытом режиме. так что еще есть время получить нужные бумаги.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:40
vitaliian написав: Квесторе_поверніться написав:
Жодної інфо що когось тут занікчемили...все дійсно пройшло так гладко?
Здесь зарегистрировано <0,001% от вкладчиков ВТБ я бы не делал из сообщений 20 человек общие выводы. Банк не пользовался популярностью среди физиков, не было на каждой мусорке его рекламы, они не давали космические % по депозитам.
До 2017 року ставки у ВТБ були дуже навіть нічого. 11,75-10,75-9,75-8,5% з практично необмеженим поповненням (10к у.о. в місяць) по долару у 2015-2016 рр. - це було дуже круто! А далі все покотилося донизу - і ліквідність банки, і ставки
Тому у грудні 2017 вийшов з вати в 0. І не жалію про це....
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Nighthawk
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:59
сегодня получала выплаты в отделении Альфы (Киев, ул. Спаская). вся процедура заняла не более 20 минут, но сумма оказалась меньше ожидаемой - получается, что по карточным счетам пока не выплачивают?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:30
Cler написав:
сегодня получала выплаты в отделении Альфы (Киев, ул. Спаская). вся процедура заняла не более 20 минут, но сумма оказалась меньше ожидаемой - получается, что по карточным счетам пока не выплачивают?
Якщо був рух по картках перед ТА.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 12 січ, 2019 11:31
Cler написав:
сегодня получала выплаты в отделении Альфы (Киев, ул. Спаская). вся процедура заняла не более 20 минут, но сумма оказалась меньше ожидаемой - получается, что по карточным счетам пока не выплачивают?
Мне выплатили сразу (гривни) по трем счетам - депозит и две карты, Скарбничка и Ваши гроши. Накануне - за несколько дней, перевела со Скарбнички на Ваши гроши несколько сот гривен и проплатила покупку электронных книг. Так что движение по картам было. Осталось на каждой немного больше десятки, так что выплатили все. Альфа-банк.
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Hella
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:59
Hella написав: Cler написав:
сегодня получала выплаты в отделении Альфы (Киев, ул. Спаская). вся процедура заняла не более 20 минут, но сумма оказалась меньше ожидаемой - получается, что по карточным счетам пока не выплачивают?
Мне выплатили сразу (гривни) по трем счетам - депозит и две карты, Скарбничка и Ваши гроши. Накануне - за несколько дней, перевела со Скарбнички на Ваши гроши несколько сот гривен и проплатила покупку электронных книг. Так что движение по картам было. Осталось на каждой немного больше десятки, так что выплатили все. Альфа-банк.
Можливо що залишок був мізерний ...вирішили не притримувати на карті а зразу віддати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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