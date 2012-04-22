Якщо цей транш в межах 200000 пропустите будуть наступні транші, якщо цидулу в Фонд не хочете писати.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:50
Якщо цей транш в межах 200000 пропустите будуть наступні транші, якщо цидулу в Фонд не хочете писати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:51
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:21
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:40
До 2017 року ставки у ВТБ були дуже навіть нічого. 11,75-10,75-9,75-8,5% з практично необмеженим поповненням (10к у.о. в місяць) по долару у 2015-2016 рр. - це було дуже круто! А далі все покотилося донизу - і ліквідність банки, і ставки Тому у грудні 2017 вийшов з вати в 0. І не жалію про це....
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:59
сегодня получала выплаты в отделении Альфы (Киев, ул. Спаская). вся процедура заняла не более 20 минут, но сумма оказалась меньше ожидаемой - получается, что по карточным счетам пока не выплачивают?
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:30
Якщо був рух по картках перед ТА.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 січ, 2019 11:31
Мне выплатили сразу (гривни) по трем счетам - депозит и две карты, Скарбничка и Ваши гроши. Накануне - за несколько дней, перевела со Скарбнички на Ваши гроши несколько сот гривен и проплатила покупку электронных книг. Так что движение по картам было. Осталось на каждой немного больше десятки, так что выплатили все. Альфа-банк.
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:59
Можливо що залишок був мізерний ...вирішили не притримувати на карті а зразу віддати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:03
Квесторе_поверніться
Да, осталось мало - специально только больше десятки, остальное использовала. Но это я к тому, что могли не выплачивать, если было движение.
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:31
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
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