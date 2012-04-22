Додано: Пон 14 січ, 2019 15:04

Stringer написав: aleksvan2020 написав: https://minfin.com.ua/2019/01/14/36357551/ https://minfin.com.ua/2019/01/14/36357551/

Ну я же говорил, что разворовали... что скажут фанаты втб, которые тут тельник рвали? Ну я же говорил, что разворовали... что скажут фанаты втб, которые тут тельник рвали?

Вместо возбуждения уголовных дел по фактам мошеннических действий, территориальные органы Национальной полиции Украины находят формальные основания и не осуществляют никаких действий для устранения этих правонарушений, способствуя тем самым злоумышленникам в реализации преступных схем, в результате которых законные владельцы объектов недвижимости лишаются своей собственности.

А причем тут фанаты или не фанаты ВТБ, тут скорей вопрос к фанатам продажных пропагондосов СМИ и контролирующих их олигархов с шоколадным императором с их рассказами, что была революция, а не переворот, и с коррупцией, рейдерством мол покончено и суды у нас после реформы мол стали честнейа как по мне реально живем сейчас в государстве победивших политиканов-мародеров и лохтората с промытыми пропагандой мозгамиМародеры почувствовали наживу, вот и слетелось воронье урвать свой кусочекда и впрочем рвали у ВТБ по беспределу и до того как он стал неплатежеспособным, под УРА патриотическими лозунгами мародеры рвали и когда пациент еще был жив, как пример у нас в Одессе здание Одесского отделения ВТБ мародеры-рейдеры по беспределу отжимали, если интересно почитайте по ссылкам ниже.И это пример только по Одессе о котором я знаю только потому, что обслуживался в этом отделении и после рейдерского захвата оно закрылось, а сколько таких случаев возможно есть о которых я не знаю потому, что лично не сталкивался.Я думаю, что после таких случаев и сентябрьского решения суда по бене, заводить деньги в Украину для спасения ВТБ (как пишут тут фанаты шоколадного и Ура патриоты) могли только безумные мазохисты спонсоры рейдеров-мародеров. Если бы у нас было правовое государство то активов ВТБ хватило бы с лихвой рассчитаться со всеми вкладчиками и более того до банкротства банка и ФГВФЛ не дошло бы даже без денег мамки, а когда суды и рейдеры с правоохранителями руководствуются мародерской логикой "революционной" целесообразности, то имеем, что имеем. Я как то так думаю, мое мнение в том, что ВТБ стал клиентом фонда и возможно 200+ не получат ничего виноваты УРА патриоты-думающие не своими мозгами, а тем что им вложат подконтрольные олигархам СМИ, а так же прочие Украинские гос структуры контролируемые олигархами-политиканами-мародерами