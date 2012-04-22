Ну я же говорил, что разворовали... что скажут фанаты втб, которые тут тельник рвали?
А причем тут фанаты или не фанаты ВТБ, тут скорей вопрос к фанатам продажных пропагондосов СМИ и контролирующих их олигархов с шоколадным императором с их рассказами, что была революция, а не переворот, и с коррупцией, рейдерством мол покончено и суды у нас после реформы мол стали честней а как по мне реально живем сейчас в государстве победивших политиканов-мародеров и лохтората с промытыми пропагандой мозгами Мародеры почувствовали наживу, вот и слетелось воронье урвать свой кусочек да и впрочем рвали у ВТБ по беспределу и до того как он стал неплатежеспособным, под УРА патриотическими лозунгами мародеры рвали и когда пациент еще был жив, как пример у нас в Одессе здание Одесского отделения ВТБ мародеры-рейдеры по беспределу отжимали, если интересно почитайте по ссылкам ниже.
Вместо возбуждения уголовных дел по фактам мошеннических действий, территориальные органы Национальной полиции Украины находят формальные основания и не осуществляют никаких действий для устранения этих правонарушений, способствуя тем самым злоумышленникам в реализации преступных схем, в результате которых законные владельцы объектов недвижимости лишаются своей собственности.
И это пример только по Одессе о котором я знаю только потому, что обслуживался в этом отделении и после рейдерского захвата оно закрылось, а сколько таких случаев возможно есть о которых я не знаю потому, что лично не сталкивался. Я думаю, что после таких случаев и сентябрьского решения суда по бене, заводить деньги в Украину для спасения ВТБ (как пишут тут фанаты шоколадного и Ура патриоты) могли только безумные мазохисты спонсоры рейдеров-мародеров. Если бы у нас было правовое государство то активов ВТБ хватило бы с лихвой рассчитаться со всеми вкладчиками и более того до банкротства банка и ФГВФЛ не дошло бы даже без денег мамки, а когда суды и рейдеры с правоохранителями руководствуются мародерской логикой "революционной" целесообразности, то имеем, что имеем. Я как то так думаю, мое мнение в том, что ВТБ стал клиентом фонда и возможно 200+ не получат ничего виноваты УРА патриоты-думающие не своими мозгами, а тем что им вложат подконтрольные олигархам СМИ, а так же прочие Украинские гос структуры контролируемые олигархами-политиканами-мародерами
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 14 січ, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
cds77 написав:Ну да, во всем виновата гейропа, пиндосы, майдан, шоколадный и далее по списку.
А не пытались в зеркало посмотреть ...
Я о этом и пишу, что виноват в первую очередь мы сами низведя себя до роли лохторат, который вместо контроля за властью как должен делать народ-а не лохторат, гызет друг другу глотки как лохи, а политиканы-мародеры пока лохторат занят на грызню может спокойно грабить и марадерствовать не боясь ответственности ведь лохторат вместо того что бы контролировать власть занят грызней глоток друг другу под надуманными СМИ и контролирующими их олигархами-политиканами-мародерами предлогами и в это время они могут спокойно не боясь ответственности-контроля, грабить-пилить-мародерствовать пока лохторат грызет друг другу глотки вместо контроля за тем что делает власть с политиканами и олигархами.
Михалыч написав:что виноват в первую очередь мы сами низведя себя до роли лохторат
Проявим Громадянську позицію.
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