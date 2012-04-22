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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1637163816391640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:11

Тяжкий російський спадок: чи зможуть клієнти ВТБ повернути свої кошти

Ожидаемые новости о тающих активах ВТБ и интересные закулисные подробности Сирожиных предложений Фонду, покрывавших только 20% кредиторских требований вкладчиков 200+:
19.695% = (1.1млрд.грн. - 932млн.грн.) / 853млн.грн.

Особенно умиляет попытка выкупить за 1%(!) от номинала 2 кредита на общую сумму 4 млрд.грн., выданные ахметовской живой и невредимой "Азовстали".
Востаннє редагувалось Doubting Thomas в Пон 14 січ, 2019 12:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:36

  aleksvan2020 написав:https://minfin.com.ua/2019/01/14/36357551/

Ну я же говорил, что разворовали... что скажут фанаты втб, которые тут тельник рвали?
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:04

  Stringer написав:
  aleksvan2020 написав:https://minfin.com.ua/2019/01/14/36357551/

Ну я же говорил, что разворовали... что скажут фанаты втб, которые тут тельник рвали?


А причем тут фанаты или не фанаты ВТБ, тут скорей вопрос к фанатам продажных пропагондосов СМИ и контролирующих их олигархов с шоколадным императором с их рассказами, что была революция, а не переворот, и с коррупцией, рейдерством мол покончено и суды у нас после реформы мол стали честней :mrgreen: а как по мне реально живем сейчас в государстве победивших политиканов-мародеров и лохтората с промытыми пропагандой мозгами :? Мародеры почувствовали наживу, вот и слетелось воронье урвать свой кусочек :evil: да и впрочем рвали у ВТБ по беспределу и до того как он стал неплатежеспособным, под УРА патриотическими лозунгами мародеры рвали и когда пациент еще был жив, как пример у нас в Одессе здание Одесского отделения ВТБ мародеры-рейдеры по беспределу отжимали, если интересно почитайте по ссылкам ниже.

https://antiraid.com.ua/news/42367-rejd ... vtb-banka/
https://business.vesti-ukr.com/237109-p ... echeskoj-5

Вместо возбуждения уголовных дел по фактам мошеннических действий, территориальные органы Национальной полиции Украины находят формальные основания и не осуществляют никаких действий для устранения этих правонарушений, способствуя тем самым злоумышленникам в реализации преступных схем, в результате которых законные владельцы объектов недвижимости лишаются своей собственности.


И это пример только по Одессе о котором я знаю только потому, что обслуживался в этом отделении и после рейдерского захвата оно закрылось, а сколько таких случаев возможно есть о которых я не знаю потому, что лично не сталкивался.
Я думаю, что после таких случаев и сентябрьского решения суда по бене, заводить деньги в Украину для спасения ВТБ (как пишут тут фанаты шоколадного и Ура патриоты) могли только безумные мазохисты спонсоры рейдеров-мародеров. Если бы у нас было правовое государство то активов ВТБ хватило бы с лихвой рассчитаться со всеми вкладчиками и более того до банкротства банка и ФГВФЛ не дошло бы даже без денег мамки, а когда суды и рейдеры с правоохранителями руководствуются мародерской логикой "революционной" целесообразности, то имеем, что имеем. Я как то так думаю, мое мнение в том, что ВТБ стал клиентом фонда и возможно 200+ не получат ничего виноваты УРА патриоты-думающие не своими мозгами, а тем что им вложат подконтрольные олигархам СМИ, а так же прочие Украинские гос структуры контролируемые олигархами-политиканами-мародерами :wink:
Востаннє редагувалось Михалыч в Пон 14 січ, 2019 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:33

Ну да, во всем виновата гейропа, пиндосы, майдан, шоколадный и далее по списку.

А не пытались в зеркало посмотреть ...
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:38

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  cds77 написав:Ну да, во всем виновата гейропа, пиндосы, майдан, шоколадный и далее по списку.

А не пытались в зеркало посмотреть ...


Я о этом и пишу, что виноват в первую очередь мы сами низведя себя до роли лохторат, который вместо контроля за властью как должен делать народ-а не лохторат, гызет друг другу глотки как лохи, а политиканы-мародеры пока лохторат занят на грызню может спокойно грабить и марадерствовать не боясь ответственности ведь лохторат вместо того что бы контролировать власть занят грызней глоток друг другу под надуманными СМИ и контролирующими их олигархами-политиканами-мародерами предлогами и в это время они могут спокойно не боясь ответственности-контроля, грабить-пилить-мародерствовать пока лохторат грызет друг другу глотки вместо контроля за тем что делает власть с политиканами и олигархами.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Михалыч написав:что виноват в первую очередь мы сами низведя себя до роли лохторат

Проявим Громадянську позицію. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Михалыч написав:что виноват в первую очередь мы сами низведя себя до роли лохторат

Проявим Громадянську позицію. :wink:


Это Вы так "тонко" за Гриценко агитируете :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:54

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Михалыч написав:Это Вы так "тонко" за Гриценко агитируете

І грубо і тонко...дуже мало його в телевізорі...отже олігархи не пущають.
Надіюсь що користь з нього буде Неньці Україні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:23

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Надіюсь що користь з нього буде Неньці Україні.


Надежда умирает последней :? поэтому не женитесь на Надежде :wink:



АЛИСА: Как можно победить, утратив всякую надежду?
ШЛЯПА: Сначала ты теряешь всякую надежду, а потом всё складывается как нельзя лучше.
АЛИСА: Однако надежда умирает последней.
ШЛЯПА: Ха-ха-ха вырвись из плена собственных шаблонов. Думаешь, за пределами надежды существует лишь облом? В действительности, только лишившись последней надежды, ты можешь стать по-настоящему свободной. Тебя ничто больше не держит, тебе становится всё равно, и ты получаешь наконец возможность сосредоточиться на мыслях о том, что следует делать, а не о том, что теперь будет. Поэтому, когда умирает надежда, знай — всё ещё только начинается, и поступи иначе.
АЛИСА: Поступить иначе по отношению к чему?
ШЛЯПА: Не имеет значения. К чему угодно... К себе, например. Надежда есть следствие привычки — смертельной инерции сохранения состояния. Убей надежду.

"Алиса в стране чудес" (Льюис Кэролл)
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