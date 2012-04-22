RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1638163916401641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:28

  Михалыч написав:
  Квесторе_поверніться написав:Надіюсь що користь з нього буде Неньці Україні.


Надежда умирает последней :? поэтому не женитесь на Надежде :wink:



АЛИСА: Как можно победить, утратив всякую надежду?
ШЛЯПА: Сначала ты теряешь всякую надежду, а потом всё складывается как нельзя лучше.
АЛИСА: Однако надежда умирает последней.
ШЛЯПА: Ха-ха-ха вырвись из плена собственных шаблонов. Думаешь, за пределами надежды существует лишь облом? В действительности, только лишившись последней надежды, ты можешь стать по-настоящему свободной. Тебя ничто больше не держит, тебе становится всё равно, и ты получаешь наконец возможность сосредоточиться на мыслях о том, что следует делать, а не о том, что теперь будет. Поэтому, когда умирает надежда, знай — всё ещё только начинается, и поступи иначе.
АЛИСА: Поступить иначе по отношению к чему?
ШЛЯПА: Не имеет значения. К чему угодно... К себе, например. Надежда есть следствие привычки — смертельной инерции сохранения состояния. Убей надежду.

"Алиса в стране чудес" (Льюис Кэролл)

Шляпа це - без надії сподіваюсь.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27267
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Шляпа це - без надії сподіваюсь.


в отделении полно людей , кто пишет заявление на кредиторские требования
бланки есть готовые на местах
на копии заявления ставят штампик и указывают его номер .
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11252
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1638163916401641
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dirgen і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4831, 4832, 4833
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48320 24540864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 21:56
blindtrust
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 926, 927, 928
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9270 2474125
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 22:19
velvet
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1262754
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.