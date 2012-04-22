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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:28
Михалыч написав: Квесторе_поверніться написав:
Надіюсь що користь з нього буде Неньці Україні.
Надежда умирает последней
поэтому не женитесь на Надежде
АЛИСА: Как можно победить, утратив всякую надежду?
ШЛЯПА: Сначала ты теряешь всякую надежду, а потом всё складывается как нельзя лучше.
АЛИСА: Однако надежда умирает последней.
ШЛЯПА: Ха-ха-ха вырвись из плена собственных шаблонов. Думаешь, за пределами надежды существует лишь облом? В действительности, только лишившись последней надежды, ты можешь стать по-настоящему свободной. Тебя ничто больше не держит, тебе становится всё равно, и ты получаешь наконец возможность сосредоточиться на мыслях о том, что следует делать, а не о том, что теперь будет. Поэтому, когда умирает надежда, знай — всё ещё только начинается, и поступи иначе.
АЛИСА: Поступить иначе по отношению к чему?
ШЛЯПА: Не имеет значения. К чему угодно... К себе, например. Надежда есть следствие привычки — смертельной инерции сохранения состояния. Убей надежду.
"Алиса в стране чудес" (Льюис Кэролл)
Шляпа це - без надії сподіваюсь.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:12
Квесторе_поверніться написав:
Шляпа це - без надії сподіваюсь.
в отделении полно людей , кто пишет заявление на кредиторские требования
бланки есть готовые на местах
на копии заявления ставят штампик и указывают его номер .
никому не верю
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