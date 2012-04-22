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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:28
Михалыч написав: Квесторе_поверніться написав:
Надіюсь що користь з нього буде Неньці Україні.
Надежда умирает последней
поэтому не женитесь на Надежде
АЛИСА: Как можно победить, утратив всякую надежду?
ШЛЯПА: Сначала ты теряешь всякую надежду, а потом всё складывается как нельзя лучше.
АЛИСА: Однако надежда умирает последней.
ШЛЯПА: Ха-ха-ха вырвись из плена собственных шаблонов. Думаешь, за пределами надежды существует лишь облом? В действительности, только лишившись последней надежды, ты можешь стать по-настоящему свободной. Тебя ничто больше не держит, тебе становится всё равно, и ты получаешь наконец возможность сосредоточиться на мыслях о том, что следует делать, а не о том, что теперь будет. Поэтому, когда умирает надежда, знай — всё ещё только начинается, и поступи иначе.
АЛИСА: Поступить иначе по отношению к чему?
ШЛЯПА: Не имеет значения. К чему угодно... К себе, например. Надежда есть следствие привычки — смертельной инерции сохранения состояния. Убей надежду.
"Алиса в стране чудес" (Льюис Кэролл)
Шляпа це - без надії сподіваюсь.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Вів 15 січ, 2019 18:12
Квесторе_поверніться написав:
Шляпа це - без надії сподіваюсь.
в отделении полно людей , кто пишет заявление на кредиторские требования
бланки есть готовые на местах
на копии заявления ставят штампик и указывают его номер .
никому не верю
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:07
Фонд морозиться.
Не забирає надісланий рекомендований лист уже 2й тиждень.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:12
Stringer написав: aleksvan2020 написав:
https://minfin.com.ua/2019/01/14/36357551/
Ну я же говорил, что разворовали... что скажут фанаты втб, которые тут тельник рвали?
цікаво, що є цілий апарат чиновників (поліція, СБУ, НАБУ, прокуратура, Фонд, НБУ, ... може кого забув, звиняйте), і ніхто не бачив ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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