Додано: П'ят 18 січ, 2019 14:03

Фонд гарантирования предлагает в аренду нежилые помещения в 9 городах Украины, находящиеся на балансе АО «ВТБ Банк».Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).“В аренду предоставляются торговые площади под Харьковом, в Сумах и в Черкассах. Среди прочего, предлагается помещение в торгово-развлекательном комплексе “Магеллан” (пгт Малая Даниловка в пригороде Харькова) общей площадью более 3,5 тыс кв м. “Магеллан” – единственный ТРК северо-западной части Харькова и его пригорода с сильным развлекательным насыщением. Еще один объект предлагается в аренду, – магазин в г. Сумы, помещение которого встроено в первый и подвальный этажи пятиэтажного жилого дома, выходящего на ул. Троицкую. В Черкассах арендаторам предлагается двухэтажный торгово-развлекательный центр всего в 5 км от центра города с подвалом, паркингом, системой центрального кондиционирования и вентиляции, автономной крышной котельной (газ) и оборудованием для функционирования ледового катка”, – говорится в сообщении.Офисные объекты предлагаются в курортном городе Трускавец, а также в Житомире и в Кривом Роге.Также потенциальным арендаторам предлагаются производственно-складские помещения в Днепре, Кременчуге и Тернополе.Подробно об объектах недвижимости, предлагаемых в аренду, – по ссылке.Средства от аренды имущества направляются на погашение обязательств перед кредиторами в очередности, предусмотренной Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (ст. 52).