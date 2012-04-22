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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1640164116421643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:06

Что делать, если не успел подать заявления на возврат средст

Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?
Banderas
 
Повідомлень: 62
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:09

У кого остались кредиты в ВТБ?

У кого остались кредиты в ВТБ?
Banderas
 
Повідомлень: 62
З нами з: 13.10.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20

Banderas бежать в отделение и слезно просить принять заявление нужным числом. на формирование реестров будет 2 месяца, но заявления принимали в течение месяца с даты публикации (22.12)
orhidf
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:00

  orhidf написав:Banderas бежать в отделение и слезно просить принять заявление нужным числом. на формирование реестров будет 2 месяца, но заявления принимали в течение месяца с даты публикации (22.12)


Еще вариант-договориться на почте, чтобы поставили дату отправления задним числом (до 21.01.19 включительно). Это будет не просто, но попробовать можно. Если нет, то тогда бежать как можно быстрее в отделение. В банке еще две недели будут ждать запоздалых писем. Главное, чтобы дата отправления стояла корректная на письме.
rsq
 
Повідомлень: 32
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