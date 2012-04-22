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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:06
Что делать, если не успел подать заявления на возврат средст
Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:09
У кого остались кредиты в ВТБ?
У кого остались кредиты в ВТБ?
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20
Banderas бежать в отделение и слезно просить принять заявление нужным числом. на формирование реестров будет 2 месяца, но заявления принимали в течение месяца с даты публикации (22.12)
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:00
Еще вариант-договориться на почте, чтобы поставили дату отправления задним числом (до 21.01.19 включительно). Это будет не просто, но попробовать можно. Если нет, то тогда бежать как можно быстрее в отделение. В банке еще две недели будут ждать запоздалых писем. Главное, чтобы дата отправления стояла корректная на письме.
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