Додано: Сер 23 січ, 2019 18:12

Stringer, позвольте с Вами несогласиться, а то Вы так расслабите наш Фонд и их материнский банк, у которого, в свою очередь, такой высокопоставленный акционер в лице такого государства. Как говориться: "банкир предполагает, а юрист располагает". Ближе всего к этой проблеме с правильной стороны подошел форумчанин, который просит вернутся Квестора, когда он сослался на результаты стресс-теста НБУ. Итак, материнский банк, зная еще с начала 2018 года, что у дочернего банка дыра в капитале, о чем в третьем квартале 2018 года после стресс-теста указал НБУ (по неблагоприятному сценарию - больше 7 млрд. грн., второй результат после "Укрэксимбанка", у которого почти 11 млрд. грн.), принял политическое решение о прекращении поддержки дочернего банка. Все бы это прошло для материнского банка "чисто-гладко", если бы среди вкладчиков дочернего банка не было юристов, которые не профаны в этом деле и, начиная с ним работать, знали о разнице между юридической ответственностью государственных и частных банков. В 80-х годах 20-го века один вьетнамец отсудил у материнского Ситибанка, который даже не является государственным, долг его дочернего банка, который возник после ухода США из Вьетнама. Кстати, нашему Фонду также нужно думать, поскольку, например, решением Хозяйственного суда Донецкой области с Донецкой железной дороги взыскано в пользу ВТБ 933 млн. грн., уже издан приказ, и эти деньги нужно заводить на счета ВТБ, поскольку юристы также знают, какую ответственность несет государство за неисполнение судебных решений против его структур. ЕСПЧ в 2017 году "последнее китайское предупреждение" сделалТаким образом, цыплят считают осенью