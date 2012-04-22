RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1640164116421643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:09

У кого остались кредиты в ВТБ?

У кого остались кредиты в ВТБ?
Banderas
 
Повідомлень: 62
З нами з: 13.10.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20

Banderas бежать в отделение и слезно просить принять заявление нужным числом. на формирование реестров будет 2 месяца, но заявления принимали в течение месяца с даты публикации (22.12)
orhidf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 27.07.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:00

  orhidf написав:Banderas бежать в отделение и слезно просить принять заявление нужным числом. на формирование реестров будет 2 месяца, но заявления принимали в течение месяца с даты публикации (22.12)


Еще вариант-договориться на почте, чтобы поставили дату отправления задним числом (до 21.01.19 включительно). Это будет не просто, но попробовать можно. Если нет, то тогда бежать как можно быстрее в отделение. В банке еще две недели будут ждать запоздалых писем. Главное, чтобы дата отправления стояла корректная на письме.
rsq
 
Повідомлень: 32
З нами з: 14.11.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:19

  Banderas написав:Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?

если на сумму свыше 200, то расслабиться - 99% что на выплаты 4 очереди средств не хватит
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Stringer
 
Повідомлень: 8944
З нами з: 23.01.13
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:49

  Stringer написав:
  Banderas написав:Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?

если на сумму свыше 200, то расслабиться - 99% что на выплаты 4 очереди средств не хватит

Думаю що якісь крихти капнуть в 4 черзі.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27395
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:51

  Banderas написав:Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?

Якщо поважна причина можна через суд.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27395
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:12

Stringer, позвольте с Вами несогласиться, а то Вы так расслабите наш Фонд и их материнский банк, у которого, в свою очередь, такой высокопоставленный акционер в лице такого государства. Как говориться: "банкир предполагает, а юрист располагает". Ближе всего к этой проблеме с правильной стороны подошел форумчанин, который просит вернутся Квестора :wink: , когда он сослался на результаты стресс-теста НБУ. Итак, материнский банк, зная еще с начала 2018 года, что у дочернего банка дыра в капитале, о чем в третьем квартале 2018 года после стресс-теста указал НБУ (по неблагоприятному сценарию - больше 7 млрд. грн., второй результат после "Укрэксимбанка", у которого почти 11 млрд. грн.), принял политическое решение о прекращении поддержки дочернего банка. Все бы это прошло для материнского банка "чисто-гладко", если бы среди вкладчиков дочернего банка не было юристов, которые не профаны в этом деле и, начиная с ним работать, знали о разнице между юридической ответственностью государственных и частных банков. В 80-х годах 20-го века один вьетнамец отсудил у материнского Ситибанка, который даже не является государственным, долг его дочернего банка, который возник после ухода США из Вьетнама. Кстати, нашему Фонду также нужно думать, поскольку, например, решением Хозяйственного суда Донецкой области с Донецкой железной дороги взыскано в пользу ВТБ 933 млн. грн., уже издан приказ, и эти деньги нужно заводить на счета ВТБ, поскольку юристы также знают, какую ответственность несет государство за неисполнение судебных решений против его структур. ЕСПЧ в 2017 году "последнее китайское предупреждение" сделал :evil: Таким образом, цыплят считают осенью :)
Igneus
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1640164116421643
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4831, 4832, 4833
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48321 24543622
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 січ, 2019 17:53
pale
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 926, 927, 928
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9270 2474772
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 22:19
velvet
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1263370
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11431)
23.01.2019 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.