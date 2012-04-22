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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:09
У кого остались кредиты в ВТБ?
У кого остались кредиты в ВТБ?
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20
Banderas бежать в отделение и слезно просить принять заявление нужным числом. на формирование реестров будет 2 месяца, но заявления принимали в течение месяца с даты публикации (22.12)
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:00
Еще вариант-договориться на почте, чтобы поставили дату отправления задним числом (до 21.01.19 включительно). Это будет не просто, но попробовать можно. Если нет, то тогда бежать как можно быстрее в отделение. В банке еще две недели будут ждать запоздалых писем. Главное, чтобы дата отправления стояла корректная на письме.
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:19
если на сумму свыше 200, то расслабиться - 99% что на выплаты 4 очереди средств не хватит
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:49
Думаю що якісь крихти капнуть в 4 черзі.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:51
Якщо поважна причина можна через суд.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:12
Stringer, позвольте с Вами несогласиться, а то Вы так расслабите наш Фонд и их материнский банк, у которого, в свою очередь, такой высокопоставленный акционер в лице такого государства. Как говориться: "банкир предполагает, а юрист располагает". Ближе всего к этой проблеме с правильной стороны подошел форумчанин, который просит вернутся Квестора , когда он сослался на результаты стресс-теста НБУ. Итак, материнский банк, зная еще с начала 2018 года, что у дочернего банка дыра в капитале, о чем в третьем квартале 2018 года после стресс-теста указал НБУ (по неблагоприятному сценарию - больше 7 млрд. грн., второй результат после "Укрэксимбанка", у которого почти 11 млрд. грн.), принял политическое решение о прекращении поддержки дочернего банка. Все бы это прошло для материнского банка "чисто-гладко", если бы среди вкладчиков дочернего банка не было юристов, которые не профаны в этом деле и, начиная с ним работать, знали о разнице между юридической ответственностью государственных и частных банков. В 80-х годах 20-го века один вьетнамец отсудил у материнского Ситибанка, который даже не является государственным, долг его дочернего банка, который возник после ухода США из Вьетнама. Кстати, нашему Фонду также нужно думать, поскольку, например, решением Хозяйственного суда Донецкой области с Донецкой железной дороги взыскано в пользу ВТБ 933 млн. грн., уже издан приказ, и эти деньги нужно заводить на счета ВТБ, поскольку юристы также знают, какую ответственность несет государство за неисполнение судебных решений против его структур. ЕСПЧ в 2017 году "последнее китайское предупреждение" сделал Таким образом, цыплят считают осенью
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:46
Успокаивают, чтобы вкладчики не объединялись. Напряжение перед выборами никому не нужно. Точно также было по Дельта банку. Фондари-проф. психологи.
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:18
Время покажет,скажу проще,писать точно не буду когда будет 4 категория выплат о размере суммы ни слова,добавлю что по Михайловскому и трехстороннему договору с финкомпанией,был только затык в расчёте 6 месяцев
никому не верю
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