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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1641164216431644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 01:23

  nozorrog написав:https://www.facebook.com/notes/фонд-гарантування-вкладів-фізичних-осіб/з-власності-ат-втб-банк-виведено-нерухомості-на-більш-як-105-млн-грн-обставини-з/1950962898354987/


Надеюсь, что при подготовке апелляционной жалобы юристы Фонда учтут выводы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, которые были высказаны им в хозяйственном деле № 916/2024/17, что касается нарушения Фондом процессуальных норм при обращении в суд, и оплатят апелляционную жалобу судебным сбором, чтобы не превращать судебный процесс в очередной "междусобойчик".

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3878576
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:41

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»).


...кто в курсе, что там слышно по факту? Агент кремля Дениска вернёт деньги Укр.вкладчиков???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 18:59

  abc111 написав:ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»).


...кто в курсе, что там слышно по факту? Агент кремля Дениска вернёт деньги Укр.вкладчиков???

Якщо Гриценко Президент - поверне.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:45

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»).


...кто в курсе, что там слышно по факту? Агент кремля Дениска вернёт деньги Укр.вкладчиков???

Якщо Гриценко Президент - поверне.

Жарт так собі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:43

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Faceless написав:Жарт так собі

То не є жарт...перебвиборна обіцянка.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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