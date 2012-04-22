Надеюсь, что при подготовке апелляционной жалобы юристы Фонда учтут выводы Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, которые были высказаны им в хозяйственном деле № 916/2024/17, что касается нарушения Фондом процессуальных норм при обращении в суд, и оплатят апелляционную жалобу судебным сбором, чтобы не превращать судебный процесс в очередной "междусобойчик".
abc111 написав:ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»).
...кто в курсе, что там слышно по факту? Агент кремля Дениска вернёт деньги Укр.вкладчиков???
Якщо Гриценко Президент - поверне.
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Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.