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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:27
abc111 написав:
...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??
За змістом пункту 2 частини п'ятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час дії тимчасової адміністрації
не здійснюється примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку
, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється
, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі на кошти) банку
, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку
)
Згідно із пунктом 7 частини другої статті 46 цього Закону з дня початку процедури ліквідації
банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти
) будь-яким майном (коштами) банку
. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.
Таким чином, якщо арешти накладалися на майно ВТБ, то після введення тимчасової адміністрації
і початку ліквідації
вони автоматично знімаються
. Жодне майно (кошти, акції, нерухомість, будь-які залоги тощо) не може бути стягнуто з банку. Майно банку може бути відчужено Фондом лише для задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, а також для відшкодування витрат на тимчасову адміністрацію і ліквідацію банку. Якщо після задоволення всіх вимог вкладників та інших кредиторів банку у процесі його ліквідації залишилося майно банку, воно повертається його власникам.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 22:02
vitaliian написав: abc111 написав:
...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??
если банк продолжает работать (только с новым собственником) зачем изымать залоги? если банк крашится (что будет скорее всего) то да, но к этому моменту залоги 5 раз перепродадут. И изъять их будет крайне проблематично.
О каком банке идет речь? С ВТБ снят арест на имущество (кредиты, недвижимость), то есть ФГВФЛ может им распоряжаться согласно законодательства Украины. Что же касается акций банка ВТБ, то вопрос, кто будет кредитором виртуальной 10-й очереди, открыт.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:11
abc111 написав:
...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??
Арест акций не влечёт никаких изъятий, это значит, что собственник не может принимать никакие решения по изминению порядка работы, ликвидации или реорганизации предприятия. Банк работает как и работал до решения суда о том, кому принадлежат акции.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:16
rsq написав: vitaliian написав: abc111 написав:
...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??
если банк продолжает работать (только с новым собственником) зачем изымать залоги? если банк крашится (что будет скорее всего) то да, но к этому моменту залоги 5 раз перепродадут. И изъять их будет крайне проблематично.
О каком банке идет речь? С ВТБ снят арест на имущество (кредиты, недвижимость), то есть ФГВФЛ может им распоряжаться согласно законодательства Украины. Что же касается акций банка ВТБ, то вопрос, кто будет кредитором виртуальной 10-й очереди, открыт.
Втб банкрот, как банк он уже не существует, распорядитель его имущества и активов фгвл.
Никаких решений никаких судов по его акциям уже нет и быть не может
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