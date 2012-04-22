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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1642164316441645

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:27

  abc111 написав:
  vitaliian написав:Вeрхoвный cуд Укрaины рaзрeшил aрecтoвaть aкции бaнкoв РФ зa aннeкcию Крымa
https://www.facenews.ua/news/2019/436604/



...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??


За змістом пункту 2 частини п'ятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час дії тимчасової адміністрації не здійснюється примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку)

Згідно із пунктом 7 частини другої статті 46 цього Закону з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

Таким чином, якщо арешти накладалися на майно ВТБ, то після введення тимчасової адміністрації і початку ліквідації вони автоматично знімаються. Жодне майно (кошти, акції, нерухомість, будь-які залоги тощо) не може бути стягнуто з банку. Майно банку може бути відчужено Фондом лише для задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, а також для відшкодування витрат на тимчасову адміністрацію і ліквідацію банку. Якщо після задоволення всіх вимог вкладників та інших кредиторів банку у процесі його ліквідації залишилося майно банку, воно повертається його власникам.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:02

  vitaliian написав:
  abc111 написав:
  vitaliian написав:Вeрхoвный cуд Укрaины рaзрeшил aрecтoвaть aкции бaнкoв РФ зa aннeкcию Крымa
https://www.facenews.ua/news/2019/436604/

...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??

если банк продолжает работать (только с новым собственником) зачем изымать залоги? если банк крашится (что будет скорее всего) то да, но к этому моменту залоги 5 раз перепродадут. И изъять их будет крайне проблематично.


О каком банке идет речь? С ВТБ снят арест на имущество (кредиты, недвижимость), то есть ФГВФЛ может им распоряжаться согласно законодательства Украины. Что же касается акций банка ВТБ, то вопрос, кто будет кредитором виртуальной 10-й очереди, открыт.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:11

  abc111 написав:
  vitaliian написав:Вeрхoвный cуд Укрaины рaзрeшил aрecтoвaть aкции бaнкoв РФ зa aннeкcию Крымa
https://www.facenews.ua/news/2019/436604/



...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??

Арест акций не влечёт никаких изъятий, это значит, что собственник не может принимать никакие решения по изминению порядка работы, ликвидации или реорганизации предприятия. Банк работает как и работал до решения суда о том, кому принадлежат акции.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:16

  rsq написав:
  vitaliian написав:
  abc111 написав:...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??

если банк продолжает работать (только с новым собственником) зачем изымать залоги? если банк крашится (что будет скорее всего) то да, но к этому моменту залоги 5 раз перепродадут. И изъять их будет крайне проблематично.


О каком банке идет речь? С ВТБ снят арест на имущество (кредиты, недвижимость), то есть ФГВФЛ может им распоряжаться согласно законодательства Украины. Что же касается акций банка ВТБ, то вопрос, кто будет кредитором виртуальной 10-й очереди, открыт.

Втб банкрот, как банк он уже не существует, распорядитель его имущества и активов фгвл.
Никаких решений никаких судов по его акциям уже нет и быть не может
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