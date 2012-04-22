...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??
За змістом пункту 2 частини п'ятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час дії тимчасової адміністрації не здійснюється примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку)
Згідно із пунктом 7 частини другої статті 46 цього Закону з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.
Таким чином, якщо арешти накладалися на майно ВТБ, то після введення тимчасової адміністрації і початку ліквідації вони автоматично знімаються. Жодне майно (кошти, акції, нерухомість, будь-які залоги тощо) не може бути стягнуто з банку. Майно банку може бути відчужено Фондом лише для задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, а також для відшкодування витрат на тимчасову адміністрацію і ліквідацію банку. Якщо після задоволення всіх вимог вкладників та інших кредиторів банку у процесі його ліквідації залишилося майно банку, воно повертається його власникам.
...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??
если банк продолжает работать (только с новым собственником) зачем изымать залоги? если банк крашится (что будет скорее всего) то да, но к этому моменту залоги 5 раз перепродадут. И изъять их будет крайне проблематично.
О каком банке идет речь? С ВТБ снят арест на имущество (кредиты, недвижимость), то есть ФГВФЛ может им распоряжаться согласно законодательства Украины. Что же касается акций банка ВТБ, то вопрос, кто будет кредитором виртуальной 10-й очереди, открыт.
...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??
Арест акций не влечёт никаких изъятий, это значит, что собственник не может принимать никакие решения по изминению порядка работы, ликвидации или реорганизации предприятия. Банк работает как и работал до решения суда о том, кому принадлежат акции.
abc111 написав:...кто бы ещё разжевал, что даёт арест акций банка...., Залоги у банка тоже изымаются??
если банк продолжает работать (только с новым собственником) зачем изымать залоги? если банк крашится (что будет скорее всего) то да, но к этому моменту залоги 5 раз перепродадут. И изъять их будет крайне проблематично.
О каком банке идет речь? С ВТБ снят арест на имущество (кредиты, недвижимость), то есть ФГВФЛ может им распоряжаться согласно законодательства Украины. Что же касается акций банка ВТБ, то вопрос, кто будет кредитором виртуальной 10-й очереди, открыт.
Втб банкрот, как банк он уже не существует, распорядитель его имущества и активов фгвл. Никаких решений никаких судов по его акциям уже нет и быть не может
abc111 написав: ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»).
...кто в курсе, что там слышно по факту? Агент кремля Дениска вернёт деньги Укр.вкладчиков???
Якщо Гриценко Президент - поверне.
Жарт так собі
Долги перед ВТБ имеют фирмы господина Д. Дзензерского, например, производитель аккумуляторов «Веста», а лично он в кредитных договорах является поручителем. Однако фирмы господина Д. Дзензерского имеют большие долги и перед другими банками (Кредит-Днепр, Форум, ВАБ, БТА, Укрэксимбанк, Приватбанк). Причем некоторые из его фирм находятся в стадии банкротства. Поэтому шансы банка ВТБ на возврат в полном объеме этих долгов являются незначительными. Вместе с тем, во исполнение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года каждое физическое или юридическое лицо имеет право на мирное владение своим имуществом. Однако прецедентное право Европейского суда по правам человека, например, пункт 111 решения ЕСПЧ от 3 апреля 2012 года в деле «Котов против Российской Федерации», гласит, что статья 1 Протокола № 1 к Конвенции не может толковаться как возлагающая на государства-участников какое-либо общее обязательство по покрытию долгов частных субъектов. При этом в пункте 112 этого же решения ЕСПЧ отметил, что статья 1 Протокола № 1 к Конвенции может требовать от государств-участников мер, которые необходимы для защиты права собственности даже в делах, затрагивающих споры между физическими лицами и компаниями, а этот принцип широко применяется в контексте исполнительного производства. Таким образом, Украина в лице ФГВФЛ, как государственного органа, который сейчас управляет ВТБ, должна лишь прилагать усилия в исполнительных производствах, где ВТБ является взыскателем, а фирмы господина Д. Дзензерского должниками, по взысканию долгов этих фирм в пользу ВТБ. В тоже время, каждое государство-участник Конвенции несет полную материальную ответственность за долги своих органов, учреждений и предприятий. Так, 4 октября 2018 года Хозяйственный суд Донецкой области принял решение в хозяйственном деле № 905/1119/18, которое вступило в законную силу 6 ноября 2018 года, о взыскании 933 млн.грн. с Донецкой железной дороги, которая находится в государственной собственности.
При этом ранее, 15 октября 2009 года, ЕСПЧ принял пилотное решение в деле «Юрий Николаевич Иванов против Украины». Его суть заключается в том, что бывший военнослужащий Украины получил в украинских судах положительное решение о взыскании с воинской части компенсации за вещевое имущество, однако воинская часть не исполнила его, ссылаясь на изменения в законодательстве и недостаток средств. Всвязи с этим ЕСПЧ решил, что задолженность за судебным решением является имуществом для целей статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции (пункт 45 решения в деле «Иванов против Украины»). Вместе с тем, ЕСПЧ повторил, что право на суд, которое защищено статьей 6 Конвенции, было бы иллюзорным, если бы национальная судебная система Высокой Договорной Стороны позволяла б, чтобы окончательное обязательное для исполнения судебное решение оставалось неисполненным в ущерб любой из сторон (пункт 51 решения в деле «Иванов против Украины»). Кроме того, ЕСПЧ подчеркнул, что именно на государство возложена обязанность заботится о том, чтобы окончательные решения, которые вынесены против ее органов, учреждений или предприятий, которые находятся в государственной собственности или контролируются государством, исполнялись в соответствии с указанными выше требованиями Конвенции. Государство не может оправдывать недостатком средств неисполнение судебных решений, которые вынесены против него или против учреждений и предприятий, которые находятся в государственной собственности или контролируются государством. Государство несет ответственность за исполнение окончательных решений, если факторы, которые задерживают или препятствуют их полному и своевременному исполнению, находятся под контролем органов власти (пункт 54 решения в деле «Иванов против Украины»). Наконец, 12 октября 2017 года ЕСПЧ принял решение в деле «Бурмич и другие против Украины», которое является продолжением решения в деле «Иванов против Украины» с целью обеспечения Украиной исполнения судебных решений, которые приняты против ее органов, учреждений и предприятий. В частности, из пункта 223 этого решения видно, что ЕСПЧ вернется к рассмотрению этой проблемы через два года после его принятия, то есть в октябре 2019 года, для переоценки ситуации, которая сложилась в Украине.
Итак, для вкладчиков ВТБ, которые будут отнесены к 4-ой очереди кредиторов (так называемые 200+), более важным является фактическое выполнение судебного решения о взыскании с Донецкой железной дороги в пользу ВТБ 933 млн.грн., поскольку, во-первых, этот долг является высоколиквидным активом, во-вторых, эта сумма покрывает долг перед вкладчиками 200+ (по оценкам, от 850 до 900 млн.грн.), и, в-третьих, за исполнение именно этого судебного решения государство несет полную материальную ответственность. Что касается долгов фирм господина Д. Дзензерского, то тут государство не несет, как таковой, материальной ответственности за эти долги, и лишь обязано стремиться к их взысканию в пользу ВТБ в исполнительных производствах именно с этих фирм. Таким образом, по моему мнению, вкладчики ВТБ, которые будут отнесены к 4-ой очереди кредиторов, должны настойчиво напоминать ликвидатору ВТБ господину Шевченко, директору-распорядителю ФГВФЛ господину Ворушилину и председателю правления «Укрзализницы» господину Кравцову о скорейшем погашении долга Донецкой железной дороги перед ВТБ, поскольку с дат признания ВТБ неплатежеспособным и введения в него временной администрации 27-28 ноября 2018 года право на бесплатный проезд Донецкой железной дороги за счет вкладчиков и других кредиторов ВТБ закончилось. При этом, затягивание процесса взыскания долга Донецкой железной дороги в пользу ВТБ может привести осенью 2019 года к нежелательным последствиям для Украины, поскольку выполнение ею судебных решений против ее органов, учреждений и предприятий находится под контролем Комитета Министров Совета Европы и Европейского суда по правам человека.
Igneus, Донецьку залізну дорогу захопив пу...нехай він і платить.
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