Додано: Чет 31 січ, 2019 17:58

Faceless написав: Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:45



Квесторе_поверніться написав:



abc111 написав:

ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»).





...кто в курсе, что там слышно по факту? Агент кремля Дениска вернёт деньги Укр.вкладчиков???





Якщо Гриценко Президент - поверне.





Жарт так собі Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:45Квесторе_поверніться написав:abc111 написав:ФГВФЛ, который с 28 ноября администрирует ВТБ Банк, будет добиваться взыскания денег с народного депутата Дениса Дзензерского («Народный Фронт»)....кто в курсе, что там слышно по факту? Агент кремля Дениска вернёт деньги Укр.вкладчиков???Якщо Гриценко Президент - поверне.Жарт так собі

Долги перед ВТБ имеют фирмы господина, например, производитель аккумуляторов, а лично он в кредитных договорах является поручителем.Однако фирмы господинаимеют большие долги и перед другими банками (). Причем некоторые из его фирм находятся в стадии банкротства. Поэтому шансы банка ВТБ на возврат в полном объеме этих долгов являются незначительными.Вместе с тем, во исполнение статьи 1 Протокола № 1 ккаждое физическое или юридическое лицо имеет право на мирное владение своим имуществом.Однако прецедентное право Европейского суда по правам человека, например, пункт 111 решения ЕСПЧ от 3 апреля 2012 года в деле, гласит, что статья 1 Протокола № 1 к Конвенции не может толковаться как. При этом в пункте 112 этого же решения ЕСПЧ отметил, что статья 1 Протокола № 1 к Конвенции может требовать от государств-участников мер, которые необходимы для, а этот принцип широко применяется в контексте исполнительного производства.Таким образом, Украина в лице ФГВФЛ, как государственного органа, который сейчас управляет ВТБ, должна лишь прилагать усилия в исполнительных производствах, где ВТБ является взыскателем, а фирмы господинадолжниками, по взысканию долгов этих фирм в пользу ВТБ.В тоже время, каждое государство-участник Конвенции несет полную материальную ответственность за долги своих органов, учреждений и предприятий.Так, 4 октября 2018 года Хозяйственный суд Донецкой области принял решение в хозяйственном деле, которое вступило в законную силу, о взыскании, которая находится в государственной собственности.При этом ранее, 15 октября 2009 года, ЕСПЧ принял пилотное решение в деле. Его суть заключается в том, что бывший военнослужащий Украины получил в украинских судах положительное решение о взыскании с воинской части компенсации за вещевое имущество, однако воинская часть не исполнила его, ссылаясь на изменения в законодательстве и недостаток средств.Всвязи с этим ЕСПЧ решил, что задолженность за судебным решением являетсядля целей статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции (пункт 45 решения в деле «Иванов против Украины»).Вместе с тем, ЕСПЧ повторил, что право на суд, которое защищено статьей 6 Конвенции, было бы иллюзорным, если бы национальная судебная система Высокой Договорной Стороны позволяла б, чтобы(пункт 51 решения в деле «Иванов против Украины»).Кроме того, ЕСПЧ подчеркнул, что именно на государство возложена обязанность заботится о том, чтобы, исполнялись в соответствии с указанными выше требованиями Конвенции. Государство не может оправдыватьнеисполнение судебных решений, которые вынесены против него или против учреждений и предприятий, которые находятся в государственной собственности или контролируются государством. Государство несет ответственность за исполнение окончательных решений, если факторы, которые задерживают или препятствуют их полному и своевременному исполнению,(пункт 54 решения в деле «Иванов против Украины»).Наконец, 12 октября 2017 года ЕСПЧ принял решение в деле, которое является продолжением решения в деле «Иванов против Украины» с целью обеспечения Украиной исполнения судебных решений, которые приняты против ее органов, учреждений и предприятий. В частности, из пункта 223 этого решения видно, что ЕСПЧ вернется к рассмотрению этой проблемы черезпосле его принятия, то есть в, для переоценки ситуации, которая сложилась в Украине.Итак, для вкладчиков ВТБ, которые будут отнесены, более важным является фактическое выполнение судебного решения о взыскании св пользу ВТБ, поскольку, во-первых, этот долг является высоколиквидным активом, во-вторых, эта сумма покрывает долг перед вкладчиками 200+ (по оценкам, от 850 до 900 млн.грн.), и, в-третьих, за исполнение именно этого судебного решения государство несет полную материальную ответственность.Что касается долгов фирм господина, то тут государство не несет, как таковой, материальной ответственности за эти долги, и лишь обязано стремиться к их взысканию в пользу ВТБ в исполнительных производствах именно с этих фирм.Таким образом, по моему мнению, вкладчики ВТБ, которые будут отнесены к 4-ой очереди кредиторов, должны настойчиво напоминать ликвидатору ВТБ господину, директору-распорядителю ФГВФЛ господинуи председателю правления «Укрзализницы» господинуо скорейшем погашении долга Донецкой железной дороги перед ВТБ, посколькуПри этом, затягивание процесса взыскания долга Донецкой железной дороги в пользу ВТБ может привестик нежелательным последствиям для Украины, поскольку выполнение ею судебных решений против ее органов, учреждений и предприятий находится под контролем