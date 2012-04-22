RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1643164416451646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:23

Igneus, дякую за інфо. В яких справах Ви профі?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27541
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:26

  Квесторе_поверніться написав:Igneus, дякую за інфо. В яких справах Ви профі?


Спори, які стосуються порушення саме моїх прав та інтересів.
Найчастіше це:
1) соціально-економічні гарантії;
2) житлово-комунальні послуги;
3) депозити в банках.
Igneus
 
Повідомлень: 12
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:07

Igneus, як можете прокоментувати?
http://finbalance.com.ua/news/Poroshenko-skhvaliv-moratoriy-na-styahnennya-aktiviv-z-Ukrzaliznitsi-za-borhi-Donetsko-zaliznitsi
Залізниця ВТБ нічого не поверне?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27541
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1400 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1643164416451646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4831, 4832, 4833
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48322 24546333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 20:14
diplomnet
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 926, 927, 928
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9270 2475641
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 22:19
velvet
Банк Траст - БАНКРОТ? 1 ... 1110, 1111, 1112
Модератор » Нед 22 кві, 2012 17:57
11115 1264327
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:38
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11521)
03.02.2019 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.