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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:23
Igneus, дякую за інфо. В яких справах Ви профі?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:26
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:07
Igneus, як можете прокоментувати?
Залізниця ВТБ нічого не поверне?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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