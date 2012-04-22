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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 03 лют, 2019 14:23
Igneus, дякую за інфо. В яких справах Ви профі?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:26
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:07
Igneus, як можете прокоментувати?
Залізниця ВТБ нічого не поверне?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:53
Я очікував це запитання, а тому у мене вже готова відповідь
"... 5 грудня 2013 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив ще одну резолюцію, якою закликав уряд вжити заходів з метою вирішення проблем, що лягли в основу порушень, констатованих Європейським судом у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», за необхідності — шляхом перегляду законодавства про мораторії:
До речі, у переліку законів щодо мораторіїв є Закон України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».
При цьому повторюю, що у пункті 223 рішення від 12 жовтня 2017 року у справі "Бурмич та інші проти України" уряду України визначено для вирішення проблем невиконання судових рішень проти держави 2 роки, тобто до жовтня 2019 року.
Отже, якщо "Донецька залізниця" унаслідок мораторію не поверне
ВТБ борг, то зробимо за аналогією із мораторієм на землю у справі «Зеленчук і Цицюра проти України»:
Таким чином, уникнути відповідальності не вдасться ані Росії (ВТБ - більш ніж на 50% державний банк), ані Україні ("Донецька залізниця" - 100% державне підприємство), за борги яких обидві держави несуть повну матеріальну відповідальність
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