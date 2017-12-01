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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1644164516461647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:38

  genapu738 написав:а чего тянут по карточным?уже давно бы пора начать?в чем прикол?

По Богуславу выплатили через полгода:

01.12.2017
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

04.06.2018
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ» ЗА КАРТКОВИМИ РАХУНКАМИ
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:46

  lubopytnaya написав:
  genapu738 написав:а чего тянут по карточным?уже давно бы пора начать?в чем прикол?

По Богуславу выплатили через полгода:

01.12.2017
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

04.06.2018
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ» ЗА КАРТКОВИМИ РАХУНКАМИ

Сколько банков с ВА за 2 года по карточным счетам платили с отсрочкой?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:37

  sens написав:Сколько банков с ВА за 2 года по карточным счетам платили с отсрочкой?

Понятия не имею.
Лично у меня за 2 года только в трех банках была ВА:
03.03.17 "Вектор" - гривна (карточного счета не было)
06.11.17 "Богуслав" - гривна и доллар, гривневая карта
28.11.18 "ВТБ" - доллар, долларовая карта

Так что, с отложенной выплатой по карте, а также с дополнительной выплатой разницы курса доллара я имела опыт только в Богуславе.

Спросите у клиентов банков: Фортуна, Финбанк, Диамант, Гефест, Новый.
У них была ВА в 2017 году в промежутке между Вектором и Богуславом.
Возможно, им тоже что-то выплачивали с отсрочкой.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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