По Богуславу выплатили через полгода:
01.12.2017
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
04.06.2018
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ» ЗА КАРТКОВИМИ РАХУНКАМИ
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:38
По Богуславу выплатили через полгода:
01.12.2017
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
04.06.2018
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ» ЗА КАРТКОВИМИ РАХУНКАМИ
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 09 лют, 2019 09:46
Сколько банков с ВА за 2 года по карточным счетам платили с отсрочкой?
никому не верю
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:37
Понятия не имею.
Лично у меня за 2 года только в трех банках была ВА:
03.03.17 "Вектор" - гривна (карточного счета не было)
06.11.17 "Богуслав" - гривна и доллар, гривневая карта
28.11.18 "ВТБ" - доллар, долларовая карта
Так что, с отложенной выплатой по карте, а также с дополнительной выплатой разницы курса доллара я имела опыт только в Богуславе.
Спросите у клиентов банков: Фортуна, Финбанк, Диамант, Гефест, Новый.
У них была ВА в 2017 году в промежутке между Вектором и Богуславом.
Возможно, им тоже что-то выплачивали с отсрочкой.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 11 лют, 2019 06:53
У меня например по Диаманту наметились счета в ТАС24,да и тас мне сейчас удобнее Привата_-гривна лежит под 12,5% и снимаю в родном банкомате всю сумму за несколько подходов,нету 20000 приватбанковского ограничения ,но не больше 10 снятий.
никому не верю
|