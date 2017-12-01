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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1645164616471648>

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:38

  genapu738 написав:а чего тянут по карточным?уже давно бы пора начать?в чем прикол?

По Богуславу выплатили через полгода:

01.12.2017
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

04.06.2018
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ» ЗА КАРТКОВИМИ РАХУНКАМИ
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:46

  lubopytnaya написав:
  genapu738 написав:а чего тянут по карточным?уже давно бы пора начать?в чем прикол?

По Богуславу выплатили через полгода:

01.12.2017
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»

04.06.2018
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ» ЗА КАРТКОВИМИ РАХУНКАМИ

Сколько банков с ВА за 2 года по карточным счетам платили с отсрочкой?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 19:37

  sens написав:Сколько банков с ВА за 2 года по карточным счетам платили с отсрочкой?

Понятия не имею.
Лично у меня за 2 года только в трех банках была ВА:
03.03.17 "Вектор" - гривна (карточного счета не было)
06.11.17 "Богуслав" - гривна и доллар, гривневая карта
28.11.18 "ВТБ" - доллар, долларовая карта

Так что, с отложенной выплатой по карте, а также с дополнительной выплатой разницы курса доллара я имела опыт только в Богуславе.

Спросите у клиентов банков: Фортуна, Финбанк, Диамант, Гефест, Новый.
У них была ВА в 2017 году в промежутке между Вектором и Богуславом.
Возможно, им тоже что-то выплачивали с отсрочкой.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 06:53

  lubopytnaya написав:
  sens написав:Сколько банков с ВА за 2 года по карточным счетам платили с отсрочкой?

Понятия не имею.
Лично у меня за 2 года только в трех банках была ВА:
03.03.17 "Вектор" - гривна (карточного счета не было)
06.11.17 "Богуслав" - гривна и доллар, гривневая карта
28.11.18 "ВТБ" - доллар, долларовая карта

Так что, с отложенной выплатой по карте, а также с дополнительной выплатой разницы курса доллара я имела опыт только в Богуславе.

Спросите у клиентов банков: Фортуна, Финбанк, Диамант, Гефест, Новый.
У них была ВА в 2017 году в промежутке между Вектором и Богуславом.
Возможно, им тоже что-то выплачивали с отсрочкой.

У меня например по Диаманту наметились счета в ТАС24,да и тас мне сейчас удобнее Привата_-гривна лежит под 12,5% и снимаю в родном банкомате всю сумму за несколько подходов,нету 20000 приватбанковского ограничения ,но не больше 10 снятий.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 18:34

  genapu738 написав:а чего тянут по карточным?уже давно бы пора начать?в чем прикол?

Уверены, что уже не выплатили? У меня было на карточке, и случайно в середине января решил поинтересоваться в Укргазе: оказывается, выплатил Фонд уже, и получил.

Интересно, что в Укргазе обратили мое внимание на "висяк" в 14 грн из "Нац.кредита" - я уж и забыл о таком :)
proton
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 19:44

  proton написав:
  genapu738 написав:а чего тянут по карточным?уже давно бы пора начать?в чем прикол?

Уверены, что уже не выплатили? У меня было на карточке, и случайно в середине января решил поинтересоваться в Укргазе: оказывается, выплатил Фонд уже, и получил.

А какая карта у Вас была?
По Скарбнычкам выплатили вместе с первым траншем выплат депозитов.
А выплаты по другим картам пока в подвешеном состоянии.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 13:41

lubopytnaya
В ВТБ сказали, что скарбнычки попали под выплату у кого были и обычные депо, чтобы по два раза не выплачивать.
У кого только скарбнычки- пока висят.

Такой был ответ.
Alex™
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:36

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Сумма украденого у ВТБ увеличилась в 2,5 раза всего за 3 недели. И єто только то, что публично известно.

http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... a-petrenka
rsq
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:07

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

А вот и ликвид. масса. Например, недавно мы потеряли 46 объектов недвижимости стоимостью порядка 100 млн грн. По количеству это практически 7% активов, и это сигнал, на который мы не имеем права не обратить внимание. То есть, 100% - 1,4 млрд. грн.

https://interfax.com.ua/news/interview/ ... r5jeUGOar8
rsq
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:36

  rsq написав:А вот и ликвид. масса. Например, недавно мы потеряли 46 объектов недвижимости стоимостью порядка 100 млн грн. По количеству это практически 7% активов, и это сигнал, на который мы не имеем права не обратить внимание. То есть, 100% - 1,4 млрд. грн.

https://interfax.com.ua/news/interview/ ... r5jeUGOar8

Це якийсь мізер...де заникали багатомільярдні активи?
55% активів вже Дзензерському приписали - не вірю. :mrgreen:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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