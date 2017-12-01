По Богуславу выплатили через полгода:
01.12.2017
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
04.06.2018
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ» ЗА КАРТКОВИМИ РАХУНКАМИ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:38
По Богуславу выплатили через полгода:
01.12.2017
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ»
04.06.2018
ФГВФО РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ АТ «БАНК БОГУСЛАВ» ЗА КАРТКОВИМИ РАХУНКАМИ
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 09 лют, 2019 09:46
Сколько банков с ВА за 2 года по карточным счетам платили с отсрочкой?
никому не верю
Додано: Нед 10 лют, 2019 19:37
Понятия не имею.
Лично у меня за 2 года только в трех банках была ВА:
03.03.17 "Вектор" - гривна (карточного счета не было)
06.11.17 "Богуслав" - гривна и доллар, гривневая карта
28.11.18 "ВТБ" - доллар, долларовая карта
Так что, с отложенной выплатой по карте, а также с дополнительной выплатой разницы курса доллара я имела опыт только в Богуславе.
Спросите у клиентов банков: Фортуна, Финбанк, Диамант, Гефест, Новый.
У них была ВА в 2017 году в промежутке между Вектором и Богуславом.
Возможно, им тоже что-то выплачивали с отсрочкой.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 11 лют, 2019 06:53
У меня например по Диаманту наметились счета в ТАС24,да и тас мне сейчас удобнее Привата_-гривна лежит под 12,5% и снимаю в родном банкомате всю сумму за несколько подходов,нету 20000 приватбанковского ограничения ,но не больше 10 снятий.
никому не верю
Додано: Пон 11 лют, 2019 18:34
Уверены, что уже не выплатили? У меня было на карточке, и случайно в середине января решил поинтересоваться в Укргазе: оказывается, выплатил Фонд уже, и получил.
Интересно, что в Укргазе обратили мое внимание на "висяк" в 14 грн из "Нац.кредита" - я уж и забыл о таком
Додано: Пон 11 лют, 2019 19:44
А какая карта у Вас была?
По Скарбнычкам выплатили вместе с первым траншем выплат депозитов.
А выплаты по другим картам пока в подвешеном состоянии.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 12 лют, 2019 13:41
lubopytnaya
В ВТБ сказали, что скарбнычки попали под выплату у кого были и обычные депо, чтобы по два раза не выплачивать.
У кого только скарбнычки- пока висят.
Такой был ответ.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:36
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Сумма украденого у ВТБ увеличилась в 2,5 раза всего за 3 недели. И єто только то, что публично известно.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:07
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
А вот и ликвид. масса. Например, недавно мы потеряли 46 объектов недвижимости стоимостью порядка 100 млн грн. По количеству это практически 7% активов, и это сигнал, на который мы не имеем права не обратить внимание. То есть, 100% - 1,4 млрд. грн.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:36
Це якийсь мізер...де заникали багатомільярдні активи?
55% активів вже Дзензерському приписали - не вірю.
Гриценко...наш Президент
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