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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1645164616471648

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:56

  Alex™ написав:lubopytnaya
В ВТБ сказали, что скарбнычки попали под выплату у кого были и обычные депо, чтобы по два раза не выплачивать.
У кого только скарбнычки- пока висят.
Такой был ответ.

У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:36

  Sanio написав:У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.

У меня были в ноябре списания по "Скарбничке", но всё выплатили первым траншем.
Думаю, потому что списания были внутренние: с карты на свой депозит в ВТБ.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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