У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:56
У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:36
У меня были в ноябре списания по "Скарбничке", но всё выплатили первым траншем.
Думаю, потому что списания были внутренние: с карты на свой депозит в ВТБ.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:23
у меня по скарбнычке пока не выплатили...
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