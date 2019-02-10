У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:56
У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:36
У меня были в ноябре списания по "Скарбничке", но всё выплатили первым траншем.
Думаю, потому что списания были внутренние: с карты на свой депозит в ВТБ.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:23
у меня по скарбнычке пока не выплатили...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 06:57
когда писал в отделении ВТБ на кредиторские требования и указывал в реквизитах данные счета в Авале,показывал выплаты по приватмани,там у меня было 3 суммы, специалист развела руками и подсчитала на листике кроме гарантированной суммы к выплате, но из того что выплатили можно утверждать следующее - выплата была части гривнего депозита,меньшая часть долларового и весь остаток евро скарбнички. Предположу , что у кого сверх фонда , выплата была выборочно, чтобы меньше оставлять хвостов .
никому не верю
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