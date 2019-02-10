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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1645164616471648

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:56

  Alex™ написав:lubopytnaya
В ВТБ сказали, что скарбнычки попали под выплату у кого были и обычные депо, чтобы по два раза не выплачивать.
У кого только скарбнычки- пока висят.
Такой был ответ.

У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:36

  Sanio написав:У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.

У меня были в ноябре списания по "Скарбничке", но всё выплатили первым траншем.
Думаю, потому что списания были внутренние: с карты на свой депозит в ВТБ.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:23

  lubopytnaya написав:По Скарбнычкам выплатили вместе с первым траншем выплат депозитов.

у меня по скарбнычке пока не выплатили... :(
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 06:57

  Cler написав:
  lubopytnaya написав:По Скарбнычкам выплатили вместе с первым траншем выплат депозитов.

у меня по скарбнычке пока не выплатили... :(
когда писал в отделении ВТБ на кредиторские требования и указывал в реквизитах данные счета в Авале,показывал выплаты по приватмани,там у меня было 3 суммы, специалист развела руками и подсчитала на листике кроме гарантированной суммы к выплате, но из того что выплатили можно утверждать следующее - выплата была части гривнего депозита,меньшая часть долларового и весь остаток евро скарбнички. Предположу , что у кого сверх фонда , выплата была выборочно, чтобы меньше оставлять хвостов .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:15

  rsq написав:Сумма украденого у ВТБ увеличилась в 2,5 раза всего за 3 недели. И єто только то, что публично известно.

http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv ... a-petrenka

Никто не пойдет на дорогостоящую преступную схему выведения активов с подкупом судей , регистраторов, многоразовую фальсификацию НЕ ИМЕЯ УВЕРЕННОСТИ , что усилия Фонда будут ФОРМАЛЬНЫМИ и настоящей борьбы за имущество НЕ БУДЕТ!!!, либо по причине подкупа на невмешательство сотрудников Фонда ,либо по причине пофигизма и крайней непрофессиональности и халатности. Эта дорогостоящая преступная схема доказывает ЦЕННОСТЬ /ликвидность недвижимости, но если вкладчики проигнорируют необходимость контроля над действиями ликвидатора, то потеряют все свои сбережения на ровном месте. Не надо верить пустым словам / филькиной грамоте Фонда , им как минимум плевать на ваши сбережения, как максимум поучаствуют в дерибане. Но вкладчики уже объединяются, есть группа в фейсбуке и правильное решение для спасения кровных найдется
саша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:28

ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ ЛИКВИДАТОРА ВТБ

Почему ликвидатор сразу после захода не оформил всю недвижимость на балансе ЗАПРЕТОМ на отчуждение, если запрет стоял, то каким образом его обошли??, значит в таком случае юристы фонда НАМЕРЕННО сняли этот запрет под определенные объекты??
саша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:48

  саша написав:Почему ликвидатор сразу после захода не оформил всю недвижимость на балансе ЗАПРЕТОМ на отчуждение, если запрет стоял, то каким образом его обошли??, значит в таком случае юристы фонда НАМЕРЕННО сняли этот запрет под определенные объекты??

Схеми...які не перекриваються можновладцями, тому що вони їм вигідні.
Ну і корупційна складова також є присутня.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:24

  sens написав:
  Cler написав:
  lubopytnaya написав:По Скарбнычкам выплатили вместе с первым траншем выплат депозитов.

у меня по скарбнычке пока не выплатили... :(
когда писал в отделении ВТБ на кредиторские требования и указывал в реквизитах данные счета в Авале,показывал выплаты по приватмани,там у меня было 3 суммы, специалист развела руками и подсчитала на листике кроме гарантированной суммы к выплате, но из того что выплатили можно утверждать следующее - выплата была части гривнего депозита,меньшая часть долларового и весь остаток евро скарбнички. Предположу , что у кого сверх фонда , выплата была выборочно, чтобы меньше оставлять хвостов .

сумма была меньше фонда, валютные счета были закрыты ещё в 2014, последние операции по Скарбнычке были в октябре - снятие налички через банкомат Укрсоцбанка, но остаток по Скарбнычке не был выплачен...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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