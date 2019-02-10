У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:56
У меня депо не было, а только "Скарбничка" и "Вам - гроші" (грн.) - выплатили в первом транше в декабре. Мне сказали, что не выплачивают по картам, по которым были списания и блокировки в ноябре.
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:36
У меня были в ноябре списания по "Скарбничке", но всё выплатили первым траншем.
Думаю, потому что списания были внутренние: с карты на свой депозит в ВТБ.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:23
у меня по скарбнычке пока не выплатили...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 06:57
когда писал в отделении ВТБ на кредиторские требования и указывал в реквизитах данные счета в Авале,показывал выплаты по приватмани,там у меня было 3 суммы, специалист развела руками и подсчитала на листике кроме гарантированной суммы к выплате, но из того что выплатили можно утверждать следующее - выплата была части гривнего депозита,меньшая часть долларового и весь остаток евро скарбнички. Предположу , что у кого сверх фонда , выплата была выборочно, чтобы меньше оставлять хвостов .
никому не верю
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:15
Никто не пойдет на дорогостоящую преступную схему выведения активов с подкупом судей , регистраторов, многоразовую фальсификацию НЕ ИМЕЯ УВЕРЕННОСТИ , что усилия Фонда будут ФОРМАЛЬНЫМИ и настоящей борьбы за имущество НЕ БУДЕТ!!!, либо по причине подкупа на невмешательство сотрудников Фонда ,либо по причине пофигизма и крайней непрофессиональности и халатности. Эта дорогостоящая преступная схема доказывает ЦЕННОСТЬ /ликвидность недвижимости, но если вкладчики проигнорируют необходимость контроля над действиями ликвидатора, то потеряют все свои сбережения на ровном месте. Не надо верить пустым словам / филькиной грамоте Фонда , им как минимум плевать на ваши сбережения, как максимум поучаствуют в дерибане. Но вкладчики уже объединяются, есть группа в фейсбуке и правильное решение для спасения кровных найдется
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:28
ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ ЛИКВИДАТОРА ВТБ
Почему ликвидатор сразу после захода не оформил всю недвижимость на балансе ЗАПРЕТОМ на отчуждение, если запрет стоял, то каким образом его обошли??, значит в таком случае юристы фонда НАМЕРЕННО сняли этот запрет под определенные объекты?? Более того, есть информация, что ликвидатор в приемные назначенные дни даже не выходит к потерпевшим вкладчикам, а подсылает каких-то шестерок
Востаннє редагувалось саша в П'ят 15 лют, 2019 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:48
Схеми...які не перекриваються можновладцями, тому що вони їм вигідні.
Ну і корупційна складова також є присутня.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:24
сумма была меньше фонда, валютные счета были закрыты ещё в 2014, последние операции по Скарбнычке были в октябре - снятие налички через банкомат Укрсоцбанка, но остаток по Скарбнычке не был выплачен...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:26
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Началась продажа активов. Налетай товарищи!
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:44
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Black Jack - White Business
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