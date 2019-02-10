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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:04
Тішимося що банка супостата загнулась.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:40
Нет никакого смысла глумиться над дохлой коровой...
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:15
не глумиться...сам же супостат і викинув банку на смітник
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:32
Банк погубила держава Україна через санкції й направосудні рішення суду.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:15
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ні...неправда...он ПІБ та Сбєр супостата стоять, стогнуть від рішень Судів, але не падають. Чи до них не проник депутат Кіндзерський?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:52
Вы ж понимаете,что Вы не правы?
никому не верю
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