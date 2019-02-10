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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:04
Тішимося що банка супостата загнулась.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:40
Нет никакого смысла глумиться над дохлой коровой...
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:15
не глумиться...сам же супостат і викинув банку на смітник
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:32
Банк погубила держава Україна через санкції й направосудні рішення суду.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:15
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ні...неправда...он ПІБ та Сбєр супостата стоять, стогнуть від рішень Судів, але не падають. Чи до них не проник депутат Кіндзерський?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:52
Вы ж понимаете,что Вы не правы?
никому не верю
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:48
Квесторе_поверніться, чОрт бы Вас побрал, Вы напоминаете мне сплетника/манипулятора или 99 человека из известного анекдота ржу под столом
А вот собственно и сам анекдот который Вы мне напомнили, анекдот 18+, детям и дамам не читать
Первый - второму: Представляете! Вчера, на бал в Петергоф Пушкин пожаловал! Да-с... С Натальей Гончаровой. Сам Пушкин, красив, разодет во фрак, да и Наталья всех поразила белоснежным платьем. Только вот конфуз вышел - на юбках пятнышко грязи махонькое было... Конфуз - право слово.
Второй - третьему: Вы слыхали? Вчера на бал в Петергофе Пушкин с женой приезжали. Разодетые все... Только вот конфуз вышел, Наталья как выходила из кареты - неловко ступила в лужу и юбки себе грязью забрызгала.
Третьий - четвертому: Вчера был на балу в Петергофе, и все бы хорошо, да тут чета Пушкиных приехала и конфуз устроила. Сам то он ничего, а жена его пьяна видать была... Ну из кареты вылезала и прямо в грязь... И сама забрызгалась и Пушкина забрызгала.
Четвертый-Пятому: Ах, что вчера Пушкин с женой на балу в Петергофе устроили! Приехали оба пьяные в стельку. Начали из кареты спускаться, так Пушкин Наталью прямо в грязь и толкнул. И сам упал. Всех вокруг забрызгал. Конфуз.
...
Девяносто девятый - Сотому: Слышь, я вот чо скажу то... Иду вчера по болоту... Вдруг вижу Гоголь сидит... И дрочит.
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:52
Как именно было откройте нам глаза.
Объясните как решение суда и санкции не дали возможности залить капитал в ВТБ Украина материнской структурой ?
Мое мнение нас вкладчиков просто кинули. Особенно не повезло 200+ и юрикам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:58
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
чи вперше?
он недавно відкрили цифри кількості кинутих людей (>200K)
viewtopic.php?p=4583362#p4583362
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:15
Почти каждый банк попавший так или иначе под зачистку "кинул" вкладчиков на курсе, 200+ и юриков.
Все банки с большей вероятностью работали бы и по нынешнее время, при условии конструктивных реформ.
Black Jack - White Business
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