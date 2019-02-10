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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1646164716481649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:04

Тішимося що банка супостата загнулась.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:40

  Квесторе_поверніться написав:Тішимося що банка супостата загнулась.

Нет никакого смысла глумиться над дохлой коровой...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 13:15

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тішимося що банка супостата загнулась.

Нет никакого смысла глумиться над дохлой коровой...

не глумиться...сам же супостат і викинув банку на смітник
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:52

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:Банк погубила держава Україна через санкції й неправосудні рішення суду.

Ні...неправда...он ПІБ та Сбєр супостата стоять, стогнуть від рішень Судів, але не падають. Чи до них не проник депутат Кіндзерський? :)
Вы ж понимаете,что Вы не правы?

Как именно было откройте нам глаза.
Объясните как решение суда и санкции не дали возможности залить капитал в ВТБ Украина материнской структурой ?

Мое мнение нас вкладчиков просто кинули. Особенно не повезло 200+ и юрикам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Ukrainian написав:Мое мнение нас вкладчиков просто кинули. Особенно не повезло 200+ и юрикам


чи вперше?
он недавно відкрили цифри кількості кинутих людей (>200K)
viewtopic.php?p=4583362#p4583362
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:15

  Ukrainian написав: Мое мнение нас вкладчиков просто кинули. Особенно не повезло 200+ и юрикам

Почти каждый банк попавший так или иначе под зачистку "кинул" вкладчиков на курсе, 200+ и юриков.
Все банки с большей вероятностью работали бы и по нынешнее время, при условии конструктивных реформ.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:47

  ruvex написав:
  Ukrainian написав: Мое мнение нас вкладчиков просто кинули. Особенно не повезло 200+ и юрикам

Почти каждый банк попавший так или иначе под зачистку "кинул" вкладчиков на курсе, 200+ и юриков.
Все банки с большей вероятностью работали бы и по нынешнее время, при условии конструктивных реформ.

В Сбєрі в пасивах лежить більше 16 млрд грн супостата...могли ВТБ допомогти...не було відмашки пу...мабуть.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:49

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:Вы ж понимаете,что Вы не правы?

Яка Ваша правда?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 22:20

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Михалыч написав:Квесторе_поверніться, чОрт бы Вас побрал, Вы напоминаете мне сплетника/манипулятора


ай да Міхалич, ай да с. с. :)
ну вот прямо в 10ку
молодца!
+50грн !
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