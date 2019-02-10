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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:04
Тішимося що банка супостата загнулась.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 16 лют, 2019 01:40
Нет никакого смысла глумиться над дохлой коровой...
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 13:15
не глумиться...сам же супостат і викинув банку на смітник
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 16 лют, 2019 20:52
Как именно было откройте нам глаза.
Объясните как решение суда и санкции не дали возможности залить капитал в ВТБ Украина материнской структурой ?
Мое мнение нас вкладчиков просто кинули. Особенно не повезло 200+ и юрикам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:58
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
чи вперше?
он недавно відкрили цифри кількості кинутих людей (>200K)
viewtopic.php?p=4583362#p4583362
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:15
Почти каждый банк попавший так или иначе под зачистку "кинул" вкладчиков на курсе, 200+ и юриков.
Все банки с большей вероятностью работали бы и по нынешнее время, при условии конструктивных реформ.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 21:47
В Сбєрі в пасивах лежить більше 16 млрд грн супостата...могли ВТБ допомогти...не було відмашки пу...мабуть.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:49
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Гриценко...наш Президент
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Додано: Суб 16 лют, 2019 22:20
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
ай да Міхалич, ай да с. с.
ну вот прямо в 10ку
молодца!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 17 лют, 2019 10:46
Не важлива моя скромна персона.
Важливі причини чому в Україні немає банки ВТБ.
Першопричину бачу в пу. Анексія Криму і агресія і окупація Московії на сході УКраїни.
Стан гібридної війни з Московією привів до безперспективності державних банок РФії в УКраїні. Проект банок супостата став дуже збитковим, який вимагає підтримки.
ВТБ підтримати відмовились.
Інша слабка ланка ПІБ. Коштів фізиків в цій банці залишилось біля 3 млрд.
На Фонд це певне навантаження ...ну нехай половина 1.5 млрд. Фонд справиться.
Ну і найбільш стійкий Сбєр. Там в загашнику в пасивах лежить 16 млрд грн супостата...ще можна проїдати і проїдати. Коштів фізиків біля 5 млрд.
Гриценко...наш Президент
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