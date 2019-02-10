Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:24
Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:37
Так Приват підтримали...не Порошенко а Міністерство фінансів - читай урядГройсмана.
Ще Газмяссвого часу.
А за кордоном які є банки, де власники державні банки України?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Нед 17 лют, 2019 18:23
Ни за одним из них не стоял банк с гос капиталом. Банкротство втб Украина это плевок пуйла в морду всех вкладчиков втб Украина и только ещё показывает гнилую рюськую душонку.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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